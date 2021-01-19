快訊／「我沒有被隔離」　部桃前進指揮官王必勝「PO照曝現況」

▲前進指揮所指揮官王必勝親自發臉書澄清沒有在隔離。（圖／取自王必勝臉書）
記者趙于婷／台北報導
部立桃園醫院院內感染擴大，護理師家人、其他病患看護都已有確診，外傳醫療應變組副組長王必勝在隔離中。對此，王必勝在記者會後親自發臉書澄清「感謝大家關心，我正於前進指揮所努力工作中，沒有被隔離，也沒有自我隔離。」談到自己沒被隔離，他也幽默補一句「至少現在還沒有...」。
中央流行疫期指揮中心在部桃設立「前進指揮所」，由王必勝擔任指揮官，協助控制疫情，但今桃園有消息傳出，王必勝在自我隔離中，指揮官陳時中在記者會上沒回應，但王必勝也在會後自行發臉書澄清。
王必勝寫道「感謝大家關心，我正於前進指揮所努力工作中，沒有被隔離，也沒有自我隔離（至少現在還沒有……）疫情嚴峻時，身為高風險者，應該暫時避免與人近距離接觸，也儘量避免到公共場所，讓傳播風險降到最低。替我們加油，如果您願意。」
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