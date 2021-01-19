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不斷更新／各大醫院「探病規定」懶人包！人數、時間管制一次看

▲▼衛生福利部桃園醫院外觀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛生福利部桃園醫院發生院內群聚感染。（圖／記者屠惠剛攝）

地方中心／綜合報導

部桃醫院群聚染疫再擴大！中央流行疫情指揮中心19日召開記者會，新增4名本土案例均和醫院群聚有關，統計至今，共有5名醫護人員、4名相關接觸者染疫。《ETtoday新聞雲》統整全台各大醫院最新管制措施，提醒民眾探病應遵守醫療院所規定。

基隆長庚：每日固定2次探視(病)時段，且每位病人每次限2名訪客，請持「探病證」進入醫院。每位病人限1人陪伴（含家屬、照顧服務員），請持「陪病證」進入醫院。
一般病房：
每日上午11:30-12:30、18:00-19:00開放探視。
加護病房（含新生兒加護病房）：
每日上午10:30-11:00、19:30-20:00開放探視。
病況特殊者視病人病情需要開放 。

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林口長庚：陪、探病者需先於前一日晚上12點前完成電話或APP預約始得陪、探病，恕不接受當日現場預約。
一、一般病房每日固定1次探視：
(一)每日開放1次（上午11：00∼12：00），每床每次以2人為限。
(二)12歲（含）以下之訪客仍暫停入院探視。
(三)每日18：00至翌日06：00期間，請持「陪賓證」進入醫院。
二、加護病房每日固定1次探視：因應病人照護需要，以每日固定1次探視時段（上午11：00∼11：30），每床每次以1人為限。

台大醫院：1月19日起，一般病房探病每日固定2次探視時段，每次限2名訪客，每次1小時。加護病房：每日固定1次探視時段，每次限2名訪客，每次1小時。需探病者在前一天晚上12點前申請預約，需攜帶預約證明，並於醫院大門口出示預約QR CODE。

桃園聯新國際醫院即日起全面禁止探病，住院病人之陪病者以1名為原則，陪病者採實聯制登記。

中壢天晟醫院即日起取消一般病房訪客探訪，一般病房限 1位陪病人員 (看護或家屬)，需配戴陪病證。加護病房會客時間：11:00-11:30 每日固定一次，一次1人進入，有發燒或呼吸道症狀家屬禁止進入會客。

台中榮民總醫院：每床病人陪病者以1人為原則。每日開放2個探病時段：上午10:30-11:00、晚上19:00-19:30，探病者以每床2人為限，訪客需填寫聯絡資料。

亞洲大學附屬醫院：每床病人陪病者（含照服員、家屬等）以1人為原則，每日開放2個固定探病時段，上午10:30-11:00、晚上19:00-19:30，每床2人為限。

中山醫學大學附設醫院：陪病者以1人為限，須持陪病證，每次限2名訪客。
1.一般病房：11:30-12:30、18:00-19:00
2.加護病房：11:00-11:30、19:30-20:00
3.精神科病房：11:30-12:30、19:00-20:00
4.兒科加護病房：11:00-11:30、18:30-19:00

台南成大醫院：僅開放上午探病，取消下午探病時間；一般病房開放時間是上午11：30至12：30、加護病房為上午10：30到11：00；燒傷中心則是下午2：00到3：00，1次上限兩人；每床陪病者（包括照顧服務員）仍限制為1人。

高雄義大醫院：陪病家屬限制1人，加護病房會客每日2次，每次半小時，一般病房會客每日2次，每次一小時，採實名制，每床會客人數限制二人(不得輪替)。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院：自1月4日起，本院全面禁止訪客，每床陪病至多2名，需具陪伴證，並於前一天向護理站登記，若非探視時段，病房僅能維持1名具陪伴證陪病者。一般病房探視時段：中午11:30-12:30、下午17:30-18:30;加護病房、呼吸照護病房探視時段；中午11:30-12:30。

高雄榮民總醫院：即日起，病房陪病者以1名為限，訪客探視每床每次限2位訪客，需前一天至醫院網站申請。各病房訪客探視時段如下：
1.一般病房每日2次，時間為上午10:00-11:00；下午18:30-19:30。
2.成人加護、急診加護、呼吸加護病房及呼吸照護中心每日2次，時間為上午10:30-11:00；下午19:30-20:00。
3.燒傷加護病房每日2次，時間為上午11:30-12:00；下午19:30-20:00。
4.嬰兒、新生兒、兒童加護病房每日2次，時間為上午10:30-11:00；下午19:30-20:00。

高雄長庚：即日起欲至本院陪、探病者，請於前一日事先向護理站預約或於長庚e指通APP完成陪探病預約，始得進入病房陪、探病，恕不接受當日現場預約。每床每次以2人為限，12歲（含）以下之訪客仍暫停入院探視，每日18：00至翌日06：00期間，請持「陪賓證」進入醫院。病房探視相關規定如下
1.一般病房：每日1次 上午11:00-12:00
2.加護病房：每日1次 上午11:00-11:30

高雄阮綜合醫院：即日起，病房陪病及訪客需於前日下午5點前完成預約，方可入院。限1名陪病者，訪客探視每日固定2時段，每次探病1小時為限，每名住院病人每次至多2名訪客為原則。

台東基督教醫院：每次探病時間限2名訪客，採實聯制登記。陪病（包含照顧服務員）限一名，憑住院時提供的「陪伴卡」進入病房。

屏東東港安泰醫院：每次探病以2名訪客為限，12歲以下兒童抵抗力較弱，請勿陪病或探病，一般病房訪客時間早上11:00-11:30、下午17:00-17:30，加護病房改為僅開放上午11:00-11:30。

發稿時間 15:52

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