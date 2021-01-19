直擊／摩斯桃捷A7分店鐵門拉下！同站店家準備閉店　剩零星乘客

記者黃宥寧、陳羿妏／桃園報導

中央疫情指揮中心今（19日）公布，新增4例本土確診個案，為案863部立桃園醫院染疫護理師接觸者，包含2名家人（案864、865）、1名工作接觸的護理師（案868）、1名住院病患外籍看護（案869）。其中，案865於桃捷A7站摩斯漢堡工作，《ETtoday新聞雲》記者實地查訪，目前該摩斯分店已拉下鐵門無營業，而一旁店家稍後也將準備閉店。

▲直擊桃捷A7站摩斯漢堡，目前鐵門已拉下無營業。（圖／記者黃宥寧攝）

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▲站內另一店家稍後準備閉店。（圖／記者黃宥寧攝）

針對案865於桃捷A7站摩斯漢堡工作，桃捷表示，已於昨（18日）結束營運時間後，進行A7車站全面清潔消毒，另為加強防疫，今起全線車站旅客常接觸設備將加密每小時進行清潔消毒。此外，摩斯漢堡聲明指出，該分店已自18日起暫停營業之外，本公司已全力配合政府單位的防疫要求，採取嚴格的相關人員隔離與自主健康管理與店舖全面清潔消毒。





▲桃捷A7站人潮冷清。（圖／記者黃宥寧攝）

記者稍早直擊桃捷A7站，站內人潮相當冷清，僅零星乘客準備搭乘機捷。其中，一名男乘客聽聞站內摩斯有確診個案，向記者表示，不會害怕，還是會照常搭捷運，戴好口罩，做好自己該做的事情。

三名男乘客一同準備進站前，聽聞記者說明，才知道今天公布的確診個案曾到站內摩斯，而他們表示，第一次搭乘機捷，並不會害怕。另外，站內有2名非洲籍女乘客本來要搭機捷赴台北車站，但聽聞有確診個案後，當下感到害怕，一度表示不搭了。

▼部分乘客表示，不會害怕，仍會照常搭乘捷運。（圖／記者黃宥寧攝）