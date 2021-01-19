案865在A7站摩斯漢堡上班　桃捷緊急消毒、今起加密清消時間

記者賴文萱／台北報導

對於中央流行疫情指揮中心公布國內新增新冠肺炎確診病例案865，因其足跡鄰近A7站出口處摩斯漢堡，桃捷公司已實施緊急進行A7車站全面消毒。

由於案865在桃捷A7站摩斯漢堡工作，桃捷表示，已於昨（18）日結束營運時間後，進行A7車站全面清潔消毒，為加強防疫，今起全線車站旅客常接觸設備將加密每小時進行清潔消毒。

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▲案863、864、865公共場所活動史。（圖／指揮中心提供）

桃捷公司強調，從去年起已建立防疫5大防護網：全線21車站設置紅外線熱像測溫儀確保全線完善的體溫量測機制、全線車站詢問處提供75%酒精供旅客消毒、旅客進入機捷車站場域即須全程戴口罩、全體員工每日量測體溫，落實健康自主管理、列車每日出車前進行清潔消毒，車廂扶手、欄杆於每趟次發車前進行清潔消毒。

▲指揮中心記者會公布新增本土病例足跡。（圖／疾管署提供）

車站旅客常接觸設備，包括電梯、電扶梯、售票機等於（A1、A8、A12、A13、A18）每1小時進行清潔消毒，其餘車站每4小時清潔消毒。

桃捷呼籲，旅客務必配合全程戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離等防疫措施，保護自己也保護他人，安心搭乘機場捷運。

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