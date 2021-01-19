部桃院內感染「關鍵樓層」曝光！陳時中：這4樓是警戒樓層

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增4例本土確診，均為部桃院內感染事件確診「個案接觸者」，指揮中心也宣布將移出220患者，醫院全面消毒。而針對確診醫護的院內足跡，陳時中表示，6、7、9、10樓現在是警戒樓層。

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部桃園內感染疫情擴大，今確診的本土個案中，其中2例為案863同住家人（案864、865）及1例為工作接觸者（案868），1例為住院病患外籍看護（案869）。

針對染疫醫護的院內活動，陳時中表示，病房都有列出來，就是6A病房，目前6、7、9、10樓是警戒樓層。他強調，目前只是做醫院清空計畫，讓醫院降壓，讓可能會染疫的醫護人員隔離，一方面也是休息，居家隔離者以集中檢疫或回院隔離為原則。

▲陳時中表示，部桃的6.7.9跟10樓是警戒樓層。（圖／記者林振民攝）

指揮中心也提醒，為防範COVID-19社區感染風險，再次提醒集會活動主辦單位，應依循指揮中心公布「COVID-19因應指引：公眾集會」，應評估該活動舉辦必要性及相關風險程度，若決定舉辦，應訂定完整防疫應變計畫，落實防疫相關準備及措施，若無法於活動前嚴格執行完整風險評估，並規劃完善之防疫配套措施，強烈建議取消或延後舉辦。

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