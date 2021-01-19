再增4例本土...渣打馬拉松還辦不辦？　陳宗彥曝最新狀況

▲副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）



記者周姈姈／台北報導

台灣今日再增4例新冠肺炎本土病例，指揮中心稍早公布公眾集會指引，強調若無法嚴格執行防疫措施，強烈建議取消活動或延後舉辦，而渣打馬拉松4天後即將登場，至於到底要辦不辦，副指揮官陳宗彥給出最新回應。

針對渣打馬拉松活動一事，陳宗彥表示「就我所知，他們沒有正式詢問過指揮中心，不過他們也有做了整個賽事的規劃，包括起點的時候怎麼維持社交距離、戴口罩，出發後跑者間有一定距離後才能取掉口罩，到終點之後他們就不再做任何活動，讓跑者可以盡速離去，至於是不是最後要持續辦理，目前還在做內部討論。」

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