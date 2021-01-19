染疫護理師家人確診！曾去桃園南門市場、桃捷A7店摩斯漢堡

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增4例本土COVID-19確定病例，均為醫院感染事件確診個案接觸者，其中2例為案863之同住家人（案864、865）及1例為工作接觸者（案868），1例為住院病患外籍看護（案869）。而足跡方面，案863和案864在1/13和1/16曾去桃園南門市場，案865則在桃捷A7店的摩斯漢堡上班。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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案864、865分別為50多歲男性及20多歲女性，均有咳嗽、流鼻水症狀，因匡列為案863接觸者，於昨（18）日進行採檢，並於今日確診。

案868為30多歲女性護理人員，與案863於同一病房工作，曾於1月12日、15日及17日接受採檢，結果皆為陰性，1月18日因發燒、喉嚨癢及頭痛症狀，至醫院再次採檢，於今日確診。案869為越南籍40多歲女性，為住院病患的看護，目前正疫調中。

▲本土個案864.865.868.869關係圖。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，初步調查顯示，案863、864、865可傳染期間曾有公共場所活動史，提醒相同時段出入相關場所的民眾，要自主健康管理，2月1日前如出現疑似症狀，應確實佩戴醫用口罩，儘速就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具，就醫時主動請告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否有其他人有類似症狀；返家後也應佩戴口罩避免外出，與他人交談時應保持1公尺以上距離。

▲案863.864.865公共場所活動史。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計139,038例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含135,978例排除），其中868例確診，分別為764例境外移入，65例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、766人解除隔離、95人住院隔離中。

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