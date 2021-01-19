部桃已9人確診「醫護家人也染疫」　陳時中：屬於強勢變異病毒株

記者洪巧藍／台北報導

部立桃園醫院爆發院內感染事件，短短8天來已經有9例確診，從醫護確診擴大至同住家人、院內看護染疫。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（19）日表示，目前疫情源頭來自案812美國境外移入個案，感染病毒和先前第一波病毒完全不同，屬於「強勢病毒」。

▲指揮中心指揮官陳時中，資料照。（圖／指揮中心提供）

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今日新增4例本土病例，為案863護理師同住家人2名與1名同病房護理人員，還有1名住院病患的外籍看護，目前相關醫院員工隔離人數增至353人，陳時中今也宣布，居家隔離者以集中檢疫或回院隔離為原則，今明兩天會將220名病人外移到專責病房，所有樓層都做管制並全面消毒。

染疫個案持續增加，是否意味感染變種病毒？陳時中表示，這一次在部桃造成傳染的病毒株，是基本變異的病毒株，與最初第一波疫情的病毒株不一樣，屬於目前全世界流行的強勢病毒株。

陳時中解釋，目前新冠病毒大概有分六大類，而剛剛所提到的強勢病毒株已經存在很久，只是和一開始的病毒不同，目前美國患者大部份都是感染該種病毒，它也並非大家日前特別關心的南非或英國變種病毒。

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