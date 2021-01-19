部桃移出220病人「不是封院」　陳時中：只是清空計畫！

記者趙于婷／台北報導

部立桃園醫院爆發院內群聚，目前已傳到社區，護理師家人和其他患者看護確診。指揮官陳時中今也宣布，今明兩天會將220名病人外移到專責病房，所有樓層都做管制並全面消毒。而針對「封院」一事，陳時中仍堅持「封院不進不出，和平醫院當年是這樣，現在是只出不進，只是清空計畫。」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今（19）日公布國內新增4例本土COVID-19確定病例，均為醫院感染事件確診「個案接觸者」，其中2例為案863同住家人（案864、865）及1例為工作接觸者（案868），1例為住院病患外籍看護（案869）。而足跡方面，案863和案864在1/13和1/16曾去桃園南門市場，案865則在桃捷A7店的摩斯漢堡上班。

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陳時中強調，目前只是做醫院清空計畫，讓醫院降壓，讓可能會染疫的醫護人員隔離，一方面也是休息，居家隔離者以集中檢疫或回院隔離為原則。

指揮中心也提醒，為防範COVID-19社區感染風險，再次提醒集會活動主辦單位，應依循指揮中心公布「COVID-19因應指引：公眾集會」，應評估該活動舉辦必要性及相關風險程度，若決定舉辦，應訂定完整防疫應變計畫，落實防疫相關準備及措施，若無法於活動前嚴格執行完整風險評估，並規劃完善之防疫配套措施，強烈建議取消或延後舉辦。