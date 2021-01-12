美駐聯大使明訪台　國防部證實「3架運8共機」今侵擾我西南空域

▲國防部公布3架共機運8的飛行軌跡圖。（圖／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）明日將訪台，國防部12日晚間證實，共軍今天派遣運8反潛機、運8遠干機，及運8技術偵察各1架次侵擾我西南空域，空軍則派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

國防部公布的資料指出，2021年至今總計12架次共機擾台，包括：1月2日運8技術偵察機1架次；1月3日運8反潛機1架次；1月4日運8遠干機1架次、運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次、運9通信對抗機1架次；1月5日運8遠干機1架次；1月6日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次；1月7日空警500機型1架次；1月9日運8反潛機1架次；1月11日運8技偵機1架次；1月12日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次，及運8技術偵察1架次。

另外，根據長期追蹤共機動態的臉書粉專「台灣西南空域」透露，根據廣播記錄，共機12日上午9時19分、11時30分進入我ADIZ（西南空域），高度4000、2000公尺，我空軍在空警戒並廣播驅離。

該粉絲專頁也表示，包括12日的3架運8在內，2021年1月累計共機侵入我空域11天，廣播驅離紀錄共計26次。

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