美駐聯合國大使訪台前夕　共機再派3架次闖我西南空域

▲運8反潛機。（示意圖／國防部提供）

政治中心／綜合報導

美國駐聯大使克拉夫特（Kelly Craft）將訪台，「台灣西南空域」12日揭露，上午有3架次共機侵擾我西南空域，遭我空軍廣播驅離，1月累計進入我空域11天。不過，國防部尚未證實，12日共機擾台一事。

「台灣西南空域」指出，根據廣播記錄，中共軍機今上午9時19分、11時30分進入我ADIZ（西南空域），高度4000、2000公尺，我空軍在空警戒並廣播驅離。

粉絲專頁表示，今天擾台的共機機型為，運8反潛機、 運8遠干機、運8技術偵察機等共3架次，1月累計共機侵入我空域11天，廣播驅離紀錄共計26次。

西南空域1月12日抄件空軍廣播：

抄件：中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度4000公尺的中共軍機注意!你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離!

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抄件：中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度6900公尺的中共軍機注意!你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離!

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抄件：中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度2000公尺的中共軍機注意!你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離!