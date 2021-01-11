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新版護照「放大TAIWAN」今換發　男子凌晨3點排隊搶頭香

▲▼民眾一早排隊申請換新版護照。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民眾一早排隊申請換新版護照。（圖／記者陳煥丞攝）

記者陶本和、楊蕓／台北報導

外交部11日發行新版晶片護照，封面放大「Taiwan」字樣，並將「REPUBLIC OF CHINA」環繞於國徽外圈，以提升台灣辨識度。申請換發首日，一早現場就大排長龍，拔得頭籌的是一名凌晨3點就前往排隊的陳先生，他清晨6點半左右順利進入領務局，成第一位完成申請送件者。

外交部於去年9月，對外宣布新版晶片護照封面版本，在保留現行版本的元素與架構下，放大「TAIWAN」字樣，並將英文國名「REPUBLIC OF CHINA」環繞於國徽外圈，進一步提升晶片護照封面的台灣辨識度。

外交部表示，民眾本來的護照不論效期還有多久，都可以申請換發新護照，如果不換也沒有關係，可以繼續使用至效期截止日。費用上，新版護照維持每本1300元，未滿14歲孩童每本900元，申請流程上也沒有改變。

外交部為了吸引民眾前往換照，只要在申請送件首日前往，即可獲得「招財進寶創意春聯」與「出入平安行李吊牌」好禮二選一。至於今天拔得頭籌的，則是一位凌晨3點就在領務局外排隊的陳先生，他6點半左右進入領務局，成為第一位完成申請送件者。

外交部表示，如果今天中午12點前完成送件，可領限量禮品外，還有機會申請到前100號的新版晶片護照，下午會由電腦抽出，得獎者將公布在外交部網站上。

▼民眾3點就在領務局外排隊換新版護照，6點半順利進場申請送件。（圖／記者陳煥丞攝）

▲▼民眾3點就在領務局外排隊換新版護照，6點半順利進場申請送件。（圖／記者陳煥丞攝）

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