與變種病毒「發燒少年」同機！英返台111人出關　保時捷載人快閃

▲英國返台111名旅客隔離14天，已經期滿可以出關了。（圖／記者游宗樺攝）

記者趙蔡州、游宗樺／新北報導

華航一架航班2020年12月27日從英國倫敦載運114名旅客回台，事後篩檢發現有3人確診新冠肺炎，其中2人還是感染英國變異病毒。其餘111人後續住進檢疫所，今天（11日）凌晨隔離期滿後，多數人由親友接回，也有人選擇防疫計程車接駁，剩餘檢疫者則在上午由遊覽車統一載離。

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▲英國返台111名旅客隔離期滿，可以出關並在進行7天自主健康管理。（圖／記者游宗樺攝）

英國返台111名旅客11日隔離期滿，出關前再次篩檢結果「均為陰性」，因此所有人都可以順利離開。許多檢疫者11日0時許後由親友接回，還有人駕駛保時捷到現場接駁，但有人選擇搭防疫計程車，前往在台灣的居住地或防疫旅館，剩餘未叫車、未有親友接送者，統一於上午由接駁遊覽車載離，所有人後續仍得進行7天自主健康管理。

▲英國返台111名旅客隔離期滿，可以出關並在進行7天自主健康管理。（圖／記者游宗樺攝）

隨著國際疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心日前公布最新「自主健康管理規範」，明文規定7天自主健康管理期間，禁止參加大型活動、外出聚餐或聚會等，包含餐廳小包廂圍爐，唱KTV均不被允許，無症狀者應盡量避免出入公共場所，外出全程戴口罩，有症狀者則禁搭大眾運輸工具、並應儘速就醫。