川粉闖國會遭指「美版太陽花」　林飛帆：國民黨與台灣社會脫節

▲川粉闖入國會大廈爆發衝突釀死。（圖／路透）



記者林銘翰／台北報導

美國總統川普支持者闖入國會大廈爆發衝突釀死，國民黨將此與2014年台灣的太陽花運動類比。對此，民進黨副秘書長林飛帆9日表示，國民黨如果過了這麼多年，還是沒有辦法理解2014年太陽花運動的意義，「我也只能說對台灣社會脈動有很大程度的脫節、落差」。

台灣智庫9日下午於市長官邸藝文沙龍舉辦「民主轉型：從野百合到太陽花的公民參與」李登輝學座談會，與會者包括台灣智庫共同創辦人林佳龍、民進黨立委范雲、前文化部長鄭麗君、民進黨副秘書長林飛帆、民進黨台北市議員吳沛億、中正大學傳播學系教授胡元輝。

▲民進黨副秘書長林飛帆。（圖／記者李毓康攝）



有關川粉闖入美國國會山莊，身為2014年太陽花學運的成員，林飛帆會前受訪時表示，國民黨的朋友一直將兩者類比，顯然至今仍無法理解太陽花運動的意義，形同說明2014年為何被人民唾棄。

林飛帆說，有關太陽花學運、香港運動、美國事件三者有何差別，大家都非常清楚，「不必去脈絡做不當的類比」，國民黨朋友如果過了這麼多年，還是無法理解太陽花運動的意義，「只能說對台灣社會脈動，仍有很大程度的脫節與落差」。

林飛帆認為，在這個時間點消費美國重要盟友，對外交沒太多的幫助，希望國民黨別往極度反美的路線與情緒走，這對台灣整體而言不利，台灣還是要回歸正軌，拓展更大的外交空間，並且和更多國際盟友合作，這也是民進黨一貫的路線。

林飛帆也說，包括美國駐聯合國大使克拉芙特下周來台，民進黨都期待台美能夠正常互動合作，這是台灣未來的方向，民進黨政府很清楚，台灣會持續拓展國際空間的道路、穩健拓展外交空間，希望朝野合作共同努力。

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