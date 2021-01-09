接棒林智堅參選2022年新竹市長？　林飛帆：目前不會想這麼多

▲民進黨副秘書長林飛帆。（圖／記者周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

新竹市長林智堅任期將於2022年屆滿，外界預期民進黨將派出前新竹市議員鄭宏輝接棒，不過日前卻有消息指出，地方人士積極勸進民進黨副秘書長林飛帆出征下屆新竹市長選舉。對此，林飛帆9日受訪時表示，「我目前不會想這麼多，重點不在於我個人」。

林智堅自2014年上任新竹市長，第二任的任期將在2022年屆滿，外界對於接棒人選也極具好奇心，黨內人士點名曾任5屆新竹市議員的鄭宏輝角逐黨內提名，日前則傳出有地方人士認為林飛帆是黨內一枚「活棋」，由林飛帆代表參選的勝算較大。

台灣智庫9日下午於市長官邸藝文沙龍舉辦「民主轉型：從野百合到太陽花的公民參與」李登輝學座談會，與會者包括台灣智庫共同創辦人林佳龍、民進黨立委范雲、前文化部長鄭麗君、民進黨副秘書長林飛帆、民進黨台北市議員吳沛億、中正大學傳播學系教授胡元輝。

林飛帆會前受訪時表示，距離選舉還有很長的時間，黨中央的工作要就整體考量，「我目前不會想這麼多，重點不在於我個人」，而是在於執政黨對整體的選戰佈局，討論太多個人規劃沒有太多意義，距離選舉還有兩年的時間，民進黨會就整體通盤考量，推出最合適的人選。

其他人也看了這些...

►吳怡農7日登記參選民進黨北市黨部主委 前主委黃承國力挺

►吳怡農、顏聖冠搶民進黨北市主委？ 2大系統對壘進入延長賽

►「沒辦法幫吳怡農回答沒有派系」 顏聖冠：獲中間黨員支持最重要

更多熱門新聞...

►黃承國挺吳怡農選民進黨北市主委 「對黨的年輕化形象有幫助」

►挑戰吳怡農！顏聖冠參選民進黨北市主委：我已做好準備

►「吳怡農條款」通關 黨內憂黑道入黨舊疾復發暫擱置入黨年限討論

►振興一下我們的美麗