五分埔小開為愛槓上國中同學　懷疑知名潤餅少東是第三者怒潑漆

▲潑漆洪嫌8小時遭信義警方持拘票逮捕歸案。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

27日上午8時許，北市信義分局福德街派出所獲報案，轄區大道路一家知名潤餅店面發生潑漆案件。郭姓業者（33歲）一早到場準備開門營業時，發現店面側門及後門鐵門遭人潑灑粉紅色油漆，門外周邊停放的5輛機車也遭波及受損，隨即撥打110報案。

警方調閱監視器發現，當天清晨5時許，一名男子騎乘女友的機車到上址潑漆，疑似因感情糾紛衍生不滿情緒。被害人透露，他和犯嫌洪男（34歲）是國中同學，對方家族在五分埔經營服飾生意，與其女友去年12月底發生爭吵後，他基於關心與對方聯繫，遭洪男認為橫刀奪愛，警方懷疑雙方因爭風吃醋情況，引發上述衝突。

警方指出，洪嫌當日騎機車前往被害人店面，朝側門及後門潑灑粉紅色油漆後離去，並波及周邊停放機車，造成多名民眾財物損害。經警方調閱監視器畫面、進行動線分析與身分比對，報請北檢聲請拘票。今天下午16時許，警方將洪姓犯嫌拘提到案，從案發至拘提歷時約8小時完成偵破。

全案依恐嚇罪及毀損罪相關規定移送偵辦，警方並通知遭洪男潑漆波及的機車車主到案，警方呼籲：任何私人糾紛應循正當法律途徑處理，以免衍生公共安全風險與社會治安問題。

