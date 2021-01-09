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馬斯克推「Signal」！撞名股票意外狂飆1100%　正主出面：我們才對

▲▼馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲馬斯克的一篇推特，竟意外讓毫無關聯的小公司股價飆漲。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在推特呼籲他的粉絲使用加密通訊軟體Signal，豈料這帖文卻被投資者們誤解，紛紛買入另一家不知名的場外交易公司Signal Advance，導致這家毫無關係的小公司的股價在2天內翻了12倍。

據CNBC報導，這家被誤解的Signal Advance，股票在7日狂飆近527%後，隔天又再飆升91%，令股價由每股0.6美元，一路漲升至7.19美元，升幅近1100%，也讓該公司的市值從2天前的5500萬美元升至6.6億美元。

不過，馬斯克所說的Signal其實是由一家非營利組織所運營，其服務可以替代Messenger、WhatsApp等的通訊軟體。在事發後，Signal APP也迅速澄清，「我們可以理解人們想投資實現創紀錄成長的Signal，但這（Signal Advance）不是我們，我們是一家獨立的非營利組織，我們唯一的投資就是保護你的隱私。」

事實上，因為2家企業「撞名」而導致交易出錯是華爾街極為常見的問題。2019年4月，開發了視訊軟體Zoom的公司以股票代碼ZM上市，不料卻導致一家遠在中國的Zoom Technologies在2個小時的交易中，股價大漲80%以上。6年前Twitter上市時，也意外地令電子零售商Tweeter Home Entertainment Group的股價漲幅超過1000%。

►馬斯克成世界首富…淨資產超越亞馬遜貝佐斯　一年內狂增4兆財產
►美國七大科技巨頭　2020年總市值大增95兆

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