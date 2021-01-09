費鴻泰反克拉芙特訪台　民進黨：國民黨執政退出聯合國現在又反美

▲針對費鴻泰反對克拉芙特訪台，民進黨9日呼籲江啟臣出面回應。（圖／翻攝自Facebook／民住進步黨）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委費鴻泰8日坦言不歡迎美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）訪台，並批評她是「惡客」；然而，由於費鴻泰即將在2月1日出任國民黨立院黨團總召，這番發言是否代表藍營態度，引發外界聯想。對此，民進黨9日表示，難道國民黨不演了，定調開始全面反美？請國民黨主席江啟臣出面解釋。

費鴻泰8日在政論節目上提2理由反對克拉芙特訪台，第一是「她跟川普是一國的」，第二則是美方未重視克拉芙特訪台行。費鴻泰也說，外交部跟中央都很奇怪，第一怕得罪拜登，第二怕得罪老共，選擇此刻要來台灣 ，「雖然來者是客，但這個客不是好客，是惡客，不應該要來。」

對此，民進黨9日表示，50年前，國民黨執政時台灣退出聯合國，50年後的今天，號稱「親美」的江啟臣，面對黨內新任黨團總召費鴻泰公開反對克拉芙特訪台，至今仍持續神隱、裝沒聽到。

民進黨質疑，當台灣致力提升國際能見度，卻見在野最大黨不斷扯後腿，費鴻泰如此一說，難道國民黨就是不演了，定調開始全面反美？呼籲江啟臣出面解釋，不要再閃躲。

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