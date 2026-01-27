　
社會 社會焦點 保障人權

網傳徐巧芯查罷團戶籍　主播評論挨告《選罷法》出庭

記者劉昌松／台北報導

去年全國大罷免期間，網路上傳出有罷團成員被立委徐巧芯查戶籍，徐巧芯公開否認並要求栽贓的人道歉，否則提告，結果網友果然收到被控違反《選罷法》的傳票，27日到台北地檢署開庭，主持三立政論節目《新台灣加油》的主播許貴雅，也因在節目中評論此事，在律師陪同下出庭應訊。

▲▼ 三立《新台灣加油》主持人許貴雅到北檢出庭應訊 。（圖／記者劉昌松攝）

▲政論節目主持人許貴雅27日在律師陪同下，到北檢出庭應訊 。（圖／記者劉昌松攝）

許貴雅在庭訊後接受媒體採訪時說：「就是節目評論公正合理客觀，但是對方有意見，我們就出庭陳述為什麼有這樣的評論，相關細節也不用這麼高調，就低調一點。」

據了解，這起官司起因於徐巧芯在2025年6月10日，為反罷免舉辦宣講活動時，GRACE吳靜怡前往踢館的過程直播後，罷團「剷除黑芯」發言人小令在廣播節目中質疑，徐巧芯為何知道她們家是違建？有網友接著在Threads上po文，直指「徐巧芯居然去查我朋友的戶籍地址，還用她們家的頂樓加蓋來威脅她」。

徐巧芯隨後公開澄清，「有關罷免團體在節目中、Threads上栽贓我」，「我根本不知道罷免團體住在哪裡，也不曾動用公權力查詢任何人的戶籍，更沒有與任何罷免團體有過私下耳語交談」，徐巧芯要求限時道歉，並強調跟著造謠的也會見一個告一個。

中國在藍白背後封殺軍購？　賴清德：希望沒！但相信人民看很清楚
無藥可醫！印度爆「立百疫情」致死率75%
以為胃痛！他吃藥1個月沒效　醫一掃「9cm巨瘤」隨時會爆
27歲男跟大22歲姐姐空橋「半裸咬咬」　信義威秀活春宮下場G

網路媒體《放言》從2020年到2022年間，接連刊登40篇報導，質疑金管會前副主委李紀珠，在新光金控任職期間的治理績效不彰，李紀珠不滿未經查證的報導損害名聲，憤而提告，台北地院審理後，判決《放言》與總編輯周玉蔻等人要分別連帶賠償李紀珠共180萬元，並須撤下相關報導、刊登李紀珠獲得勝訴啟示。

徐巧芯許貴雅選罷法妨害名譽違建戶籍罷免罷團

