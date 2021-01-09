特斯拉5年內「飆破4000美元」　女股神預測沒人信！提前2年實現了

▲方舟投資公司創辦人兼執行長伍德（Cathie Wood）。（圖／截自推特）



實習記者陳妙津／綜合報導

方舟投資公司（ARK Invest）創辦人兼執行長伍德（Cathie Wood）有「女股神」美譽，她曾在2018年預測，電動車大廠特斯拉（Tesla）的股價會在5年後達到4千美元。結果，特斯拉股價於7日飆破800美元，在去年曾進行股份分拆的基礎上，已達成伍德的預測。

據《商業內幕》報導，伍德2018年預測，特斯拉股價將漲至4千美元，2019年又看好此目標會在5年內達成，作為長期支持者，她自述年前開始就不斷買進特斯拉股票，還在2018年時以公開信勸特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），不要將特斯拉私有化。

不過，她的高度肯定當時備受市場質疑，因為特斯拉那時除了有Model 3的生產品質問題，還有迫在眉睫的流動性緊縮狀況，讓不少投資人深信未來特斯拉將瀕臨破產。

▲特斯拉。（圖／路透）



此外，伍德做出預測時，特斯拉股價約在300美元左右，也就是說，若要達到4000美元的目標價，還有約1200%的漲幅空間。

然而，隨著特斯拉解決上述問題，擴大Model 3生產規模，去年12月加入標普500指數後，聲勢大漲，股價一路狂漲743%，7日收盤價時達到816美元，由於在特斯拉在去年曾以1股換5股進行分拆，因此若以過去股價計算，相當於分拆前的4080美元，提前達成伍德的預測。

▲特斯拉執行長伊隆·馬斯克Elon Musk。（圖／路透）



考量到特斯拉提前2年達成目標股價，方舟投資也在2020年更新特斯拉的目標價為7000美元，意即分拆後的1400美元，較週四收盤價還有72%的潛在上漲空間。

特斯拉的崛起鞏固了馬斯克的全球首富之位，成了標普500指數中排名第5高的公司，股價在8日又上漲7.84%，收880.02美元。不過，並非所有人都相信特斯拉會繼續勢如破竹，「大賣空」原型投資者麥克‧貝瑞（Michael Burry）就預測，特斯拉股價最終會像2007年次級房貸一樣破滅。