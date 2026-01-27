川普對韓加稅有前兆？韓媒揭政府2周前收「警告信」　內容曝光

▲ 川普、李在明去年10月於慶州舉行會談。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普26日點名南韓未落實投資協議，宣布將南韓汽車等商品關稅從15%提高至25%，令首爾當局及相關產業措手不及。但韓媒披露，美方早在2周前便曾透過外交管道發出警告，要求首爾落實去年11月簽署的韓美投資協議後續措施。

美使館致函副總理 抄送4大部會首長

《朝鮮日報》27日據相關部會說法報導，南韓副總理兼科學技術情報通訊部長裴炅勳13日收到一封以美國駐韓使館臨時代辦何樂進（James Heller）名義寄出的信函，副本抄送產業通商部長金正官、外交部長趙顯及公平交易委員會主委朱丙起等高層。

美方在信中表達對《網路平台法》等數位服務監管規定的憂慮，但產業通商部官員對此回應，基於外交慣例無法證實信函具體內容。

信函內容呼應韓美峰會承諾

去年11月13日韓美領袖峰會發表的聯合事實清單也包含上述議題，當時雙方約定，「韓美在包括網路使用費、線上平台限制等數位服務相關法規及政策中，承諾保障美國企業不受歧視或不必要的壁壘。」

有分析認為，雖然這封信函內容主要與數位服務監管有關，實際上可能是敦促屢行韓美貿易、投資協議的「警告信」。聯合事實清單中明訂，美國將南韓汽車等商品關稅調降至15%的條件為南韓須對美投資3500億美元，但作為投資法源依據的《韓美戰略投資管理特別法》目前仍卡在國會財經委員會，遲遲未完成立法程序。

青瓦臺緊急應對 派2部長赴美磋商

青瓦臺27日火速召開跨部會因應會議，強調關稅措施須經聯邦公告等程序才能生效，將派金正官及通商交涉本部長呂翰九赴美與商務部長盧特尼克、貿易代表格里爾緊急磋商，並稱政府將冷靜應對，同時向華府重申履行協議決心。

