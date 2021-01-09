CNN曾評克拉芙特「極弱的選擇」　學者：她從未提案挺台入聯

▲美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）。（圖／達志影像）



記者徐政璿／台北報導

美方8日宣布，美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）將於13至15日訪台。由於此刻正值美國總統交接期，總統川普（Donald Trump）即將在1月20正式卸任，克拉芙特的出訪也被形容成「畢業旅行」。對此，國內學者也紛紛提出看法與分析。

淡江大學全球發展學院院長包正豪表示，克拉芙特出任聯合國常任代表時，被CNN評為川普「極弱的選擇」 ，並在共和黨掌控的參議院護航下，成為美國近代史上第一位競選金主出身、非相關專業的駐聯合國常任代表。

包正豪指出，也正因為如此，美國前駐聯合國常任代表皮克林（Thomas Pickering）認為克拉芙特的經驗過於不足，會損及美國在聯合國的信用度。

包正豪也直指克拉芙特到台灣時，任期只剩下一週左右，以常理而言不應該出國，而是應該在美國處理業務交接的事情。

至於克拉芙特是否對台灣加入聯合國有幫助，包正豪分析，克拉芙特在聯合國內，從未正式提案支持我國加入或有意義參與，只有在一次受訪、一場演講和一些個人推特上發言肯定台灣的努力，所以來訪的實質意義，肯定不會高於象徵意義。

包正豪也揭露，台灣人可能不知道的是，克拉芙特在川普時期才擔任美國駐外大使，在擔任外交工作前從事的是企業諮詢與政治募款，先生是美國知名煤礦大亨，到台灣這個燃煤發電總量比超過4成5的地方來，不免令人有所聯想。

此外，包正豪說，克拉芙特在擔任駐加拿大大使一年半的期間，曾遭媒體爆料頻繁飛回美國，遠超過國務院容許的天數，但她至今仍未公布個人行程予以澄清，引發不少議論，且據說不少外交圈人士或分析家也說很少在加拿大見到她。

包正豪說，克拉芙特這樣的背景，在卸任前一週造訪台灣，果然「話題性」會很足。

清大通識中心副教授方天賜則表示，我國外交部說克拉芙特主動表示想來台訪問，但也不能排除是民進黨政府提出邀請或在美僑團代為邀約，結果美方拖到最近才因為香港大規模逮捕民主派人士事件，想要刺激中共當局，才跟民進黨政府說同意，而民進黨政府也不好婉拒，於是將計就計配合演出。

方天賜也提醒，日前有媒體報導，民進黨政府婉拒美國要幫我國在參與世衛組織（WHO）的提案，外交部對此沒承認也沒否認，令人感到疑惑，「快卸任的克拉芙特來台聲援，不會比美國正式在WHO提案支持我國還重要，希望外交部沒有『抓小放大』，減損了國家利益」。

其他人也看了這些新聞...

► 美駐聯合國大使訪台 總統府：深化台美友誼、實踐台灣旅行法

► 美駐聯合國大使拜會蔡英文吳釗燮 克拉芙特訪台3天行程曝

► 外交部：美駐聯合國大使首度訪台 象徵台美全球夥伴關係提升

相關新聞...

► 美駐聯合國大使「政權交接前夕」訪台 江啟臣要蔡政府注意這件事

► 美駐聯合國大使訪台 華春瑩：必將遭到歷史的懲罰

► 孫大千揭克拉芙特背景 缺勤的「酬庸大使」、不會給台灣增地位

►振興一下我們的美麗