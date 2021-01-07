柯文哲坦承明倫社宅設計錯誤　陽台超過5坪「租金就不收了」

▲柯文哲專案報告。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

面對台北市明倫社宅三房型租金過高等議題，台北市長柯文哲7日坦言，明倫社宅陽台過大導致租金過高，「就當作是當年設計錯誤」，因此陽台超過5坪的部分，「租金就不收了！」

柯文哲7日赴台北市議會針對萊豬、社宅進行專案報告，柯文哲提及，明倫社宅租金過高是因為陽台較大，「（陽台）超過5坪以上的，我們就當作當年設計錯誤，所以5坪以上就不收（租金）了，但其他該收的還是得收。」

柯文哲說，此外還要修正台北市社會住宅規劃設計基本需求，施工中的社宅要縮減陽台面積，設計中的社宅則檢討陽台面積，並且調整公共走道寬度，並考慮三房型是否要再減少。

柯文哲表示，去年有調整租金計算方式，因為過去蓋社宅時對成本估計太樂觀，且工程單價從2014年至2020年每坪成長38％，若依照過去的蓋法，絕對蓋不到5萬戶目標，蓋到一半就會破產。

柯文哲直言，當時「很天真」，以為8年可以蓋5萬戶，結果蓋了之後發現沒那麼簡單，但由於社宅達總戶數5％才對房價有抑制效果，因此希望下一任市長能以務實態度繼續蓋下去。

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