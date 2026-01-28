騎士路口要轉不轉　高雄男「善意提醒」反遭檢舉挨罰1.6萬

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）前年12月間騎車行經高雄市鳳山區某路口時，因不滿另一名騎士轉彎猶豫不決，脫口一句「要轉彎不轉彎的，是在幹嘛啦」，結果反遭檢舉在車道上驟然停車，挨罰1萬6000元。雖然阿強辯稱自己當時只是善意告知，但高雄高等行政法院法官審理之後，認定他違規屬實，裁定駁回。

▲阿強認為自己是善意提醒檢舉人轉彎不要猶豫不決，並未違法，但法官沒有採信他的說詞。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強2024年12月間騎車行經高雄市鳳山區五甲二路一處路口，因有「非遇突發狀況，在車道中暫停」的違規行為，被民眾檢舉，經警方查證屬實後舉發，事後收到一張1萬6000元罰鍰的罰單，還要參加道路交通安全講習。

阿強不滿受罰，決定提出行政訴訟，他辯稱，當時自己正在回家途中，看見檢舉人想從外側車道左轉至巷弄，卻猶豫不決，造成其他用路人困擾，出於善意才會出聲告知，沒想到反遭檢舉，當時雙方都是慢速行駛，他沒有停在車道中，距離檢舉人也有一段距離，應當不構成危險駕駛。

不過，高雄高等行政法院法官當庭檢視檢舉影像，發現當時檢舉人的機車先是左右擺動，接著開啟方向燈慢速直行通過路口，然後就聽到一聲長鳴的喇叭聲，阿強騎車從檢舉人右側超車，緊接著煞車燈亮起並停下，檢舉人也跟著停下，阿強轉頭跟檢舉人說，「要轉彎不轉彎的，你是在幹嘛啦」。

法官認為，阿強從檢舉人右側超車至前方，當時前方無人、車或其他障礙物阻擋，也沒有任何突發狀況，他卻突然在車道中暫停，導致檢舉人也要因此隨之停下，顯然已經妨害到檢舉人的行駛動線，足認有「非遇突發狀況，在車道中暫停」的違規行為。

法官指出，縱使檢舉人有騎車猶豫不決的行為，但阿強既然能超車到前方，依照當時路況，應當可以順利繼續前行，他卻為了質問而在車道中暫停，這顯然不屬於緊迫性的突發狀況，最終沒有採信他的說詞，並裁定駁回，全案仍可上訴。