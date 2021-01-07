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柯文哲：行政院想害我卻讓丁怡銘「掛掉」　「丁丁是個人才⋯」

▲▼柯文哲專案報告。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲專案報告。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲7日上午赴台北市議會，針對萊豬、社宅與軍事衝突因應做專案報告。柯文哲在報告萊豬相關標準的時候提及，自己日前好心跑到行政院想解決萊克多巴胺問題，「結果他們還想害我！」冠軍牛肉麵、統編事件後，導致前行政院發言人丁怡銘「就掛掉了」，「丁丁是個人才。」

針對萊豬議題，柯文哲7日於台北市議會進行專案報告時則說，目前美國豬農共分成3種態度，一個是從來沒用來克多巴胺的，一個是有用但有管理幾天前停藥的，另一個是有用且管理不嚴格，後者只能靠檢查來把關。

▲▼柯文哲專案報告。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲強調，作為進口國家，怎麼會沒權利要求美國豬農如何生產？如果要進口，他的底線是最起碼要知道飼料含萊克多巴胺的濃度是多少、規範停藥超過多少才能屠宰，這就是源頭管理，並且將上述3種態度的豬肉分別給予貨號，這樣掃個QRcode就能透過食材平台知道來源，讓老百姓有自由選擇權利。

話鋒一轉，柯文哲提及，如果萊劑標準要從10ppb換算成ppm，那應該是要0.010ppm才對，但「有人自稱NASA專家來批評我，這是這樣啦，我是當過台大醫學院外科教授的，我認為我講的沒錯！」

另外，柯文哲也說，之前他去行政院要解決萊克多巴胺問題，他認為這不是食安問題，而是管理與溝通的問題，但其實這原本是科學問題，經過多年紛擾後，變成了誰執政誰贊成、誰在野誰反對，「政黨輪替後，每個人換位子換腦袋，講話跟以前都不一樣。」所以瘦肉精在台灣造成的問題，其實大家都有責任，包括當年執政者與在野者都是，若能以誠懇態度道歉，並回到科學「源頭管理、明白標示」，讓人民有自由選擇權利，那這事情就結束了。

「我是很好心，才跑到行政院跟大家講⋯」柯文哲表示，結果「他們（行政院）還想害我，搞個冠軍牛肉麵出來，再加一個統編，最後丁姓發言人就掛掉了⋯丁丁是個人才。」引起底下官員、議員們大笑。

最後，柯文哲說，這本來是個很簡單的東西，為何要搞得這麼複雜？目前中央想怎幹就怎幹，但作為台北市長要領導市府團隊，在中央一意孤行下，盡他們的能力給市民比較安全、起碼自由選擇的權利，因此最終想出「非萊豬專區」，讓不含萊劑的豬肉放裡面，民眾若不想吃到萊克多巴胺，那就在專區裡面買，這就是盡到給市民自由選擇的權利。

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