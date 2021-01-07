吳怡農選民進黨北市黨部主委　柯文哲形容「活棋」：可抬轎也可選市長

▲柯文哲專案報告。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

擁有帥氣外型的民進黨智庫新境界基金會副執行長吳怡農，確定參選民進黨台北市黨部主委，7日上午正式登記完成，讓不少「農婦」十分興奮。關於吳怡農參選是否在替衛福部長陳時中抬轎？台北市長柯文哲認為，吳怡農是活棋，也可以自己選。

柯文哲7日赴台北市議會進行專案報告。台北市議員汪志冰提及，吳怡農在7日早上10時許登記參選民進黨台北市黨部主委，會不會認為吳怡農擔任主委這個角色，是在幫陳時中做抬轎準備？柯文哲說，「不曉得，他是活棋，也可以自己選。」

汪志冰追問，若吳怡農出來選的話，會不會對台北市副市長黃珊珊威脅較大？柯文哲強調，這個還是要自己準備好，因為考試考的分數高分，就不用怕別人，得認真做好每天工作，累積實力比較重要。

此外，汪志冰也詢問柯文哲是否要辭民眾黨主席？柯文哲回應「還沒，我們連中央委員都還沒選出來。」汪志冰質疑，柯文哲只要接任黨主席的一天，就沒辦法專心市政。柯文哲則說，自己一週才去民眾黨2小時，那邊也沒時間管，因此亂七八糟，「所以他們完全自由發揮，你沒發現嗎？」

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