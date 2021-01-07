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柯文哲批台灣豬貼紙：這貼了也沒用！　不保證只賣台灣豬

▲▼台北市議會 柯文哲專案報告。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲專案報告。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

中央開放進口含有萊克多巴胺的美國豬肉，然而衛福部的標示跟農委會的標章兩款貼紙，卻讓不少民眾霧煞煞。台北市長柯文哲7日直言，自己也分不清楚，並直言覺得貼了台灣豬貼紙也「沒用」，這代表的只是「這裡賣台灣豬」，並非「只賣台灣豬」。

柯文哲7日赴台北市議員進行萊豬專案報告，台北市議員張斯綱拿出一張照片，只見左邊是衛福部標示，右邊是農委會標章，並且詢問柯文哲是否分得出來？柯文哲秒答，「不知道！」張斯綱追問，那連猜都不想猜嗎？柯文哲則不斷搖頭。

張斯綱公布答案後，再度詢問是否知道哪一個是要申請的？柯文哲持續搖頭，但一旁的台北市副市長黃珊珊則在旁邊默默回答「標章要申請⋯」

張斯綱諷刺，如果連台北市長都不知道，那一般民眾該如何分別？更何況部分縣市有自有標章，那台北市有沒有自己的標章？只見柯文哲低頭憋笑，黃珊珊則回覆，目前沒有，但台北市有非萊豬專區。

台北市議員王欣儀也提出相同質疑，現在有琳琅滿目的貼紙，包括農委會出標章、衛福部出貼紙，而台北市則出標示卡，其他地方政府也有不同圖卡，但每個取得來源都不一樣，「你能夠分辨哪個是真的，哪個是假的嗎？」若店家貼上貼紙，就能安心了嗎？能否辨別貼紙真假？

柯文哲則直言，「我覺得貼了也沒用。」這些貼紙沒有公信力。王欣儀認為，這就是目前民眾最大的疑惑，因為這些標章不知道來源與公信力，貼了也是白貼，店家大可貼上好幾百張貼紙，但貼了又如何？也沒辦法確保民眾食安，因此建議衛生局趕快公告周知各業者提出稽查申請的應備文件，對已完成標示張貼並備妥相關來源憑證者可優先申報查驗，以及發放QRcode供業者在各種標示豬肉原產地的貼紙上張貼，讓民眾得以辨別及連結網站上查核，消除疑慮。

柯文哲回應，這可以做到，「就像我6日去肉乾店⋯不過那個台灣豬標章，我覺得沒意義啦！因為它是說『這裡賣台灣豬』，但沒說這裡『只賣』台灣豬。」

另外，張斯綱提及，目前台北市是可以自由填寫豬肉產地，但是如果填寫不實，北市哪個主管機關可以管理？黃珊珊回答，如果是標示不實，那是由衛生局依照食安法來管理。

張斯綱質疑，若廠商偷雞摸狗自行下載，或從網路上買標章貼紙，變成不用查驗就能拿貼紙自己貼，哪個單位可以查核？黃珊珊表示，這是動保處，至於要不要下令去查核，內部正在分工中，並且正在做。

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