蘇貞昌提「松阪豬」被打臉　柯文哲：我昨晚才知道原來不是地名

▲柯文哲專案報告。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

為用行動挺台灣豬，行政院長蘇貞昌6日提及，台灣豬未來會像是松阪豬、神戶牛一樣更受歡迎，結果被新北市議員葉元之打臉「松阪豬不是地名，而是部位。」對此，台北市長柯文哲笑稱，他也是到6日才第一次知道，原來松阪豬不是地名。

柯文哲7日赴台北市議會進行專案報告。台北市議員羅智強提及，如何看待民進黨籍立委吳思瑤指稱，開放萊豬是不為了讓中國大陸得利？柯文哲笑稱，「這我不曉得耶！我不理解。」羅智強追問，那認不認同這句話？柯文哲則說，「不認同。」

羅智強再問，行政院政委羅秉成說，有關萊劑地方自治條例違憲且無效。柯文哲提及，「他、他是可以宣告我們⋯但我不是律師⋯」這個問題變成要釋憲。

另，羅智強提及，蘇貞昌護航萊豬護航的很辛苦，還說希望有朝一日台豬能跟松阪豬一樣受歡迎。柯文哲聽聞「松阪豬」後開始大笑，接著說「報告議員，這我昨天晚上才知道松阪豬不是地名⋯我以前不知道。」羅智強則為柯文哲緩頰說，人都有知識盲區。

羅智強提及，前總統馬英九過去因為鹿茸而被嘲笑「鹿茸馬」，那蘇貞昌會不會因此變成「松阪昌」？只見柯文哲不斷大笑，僅只能吐出「松阪昌⋯呵呵呵呵⋯」等言論。

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