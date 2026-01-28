台半導體40%產能遷美？　國台辦諷民進黨「跪送產業優勢」自食惡果

▲大陸國台辦發言人張晗。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

針對美台關稅談判引發的半導體產能外移憂慮，大陸國台辦於今（28）日舉行例行新聞發佈會並回應。國台辦對此表示，民進黨當局為「倚外謀獨」而無底線媚美，「跪送」台灣半導體產業優勢，犧牲台灣產業優勢，最終將使民眾與業界承擔損失，必定自食惡果。

今日國台辦例行記者會，有媒體詢問，「對於美台關稅談判的結果，島內有輿論擔憂，如果未來三年台灣的半導體供應鏈產能的40%轉移到美國，將會重創台灣的經濟，大量的高科技人才包括中下游產業鏈都會出現『出走潮』，將會是台灣未來10年追不回的損失。」

美台關稅談判結果對台灣半導體產業的衝擊。輿論普遍認為，供應鏈產能的大幅外移將引發中下游產業鏈的「出走潮」，嚴重損害台灣長期建立的競爭力。

發言人張晗指出，面對台灣半導體全產業鏈遷美，島內輿論擔憂、業界擔憂、民眾擔憂，只有民進黨當局還在竭力粉飾太平。

張晗說，民進黨當局為 「倚外謀獨」、無底線媚美賣台，跪送台灣半導體產業優勢，卻要台灣民眾和業界承擔無法輓回的損失，必然導致業界恐慌、民怨沸騰，必定自食惡果。

美台近年頻繁進行經貿對話與關稅談判，美國政府為確保自身半導體供應鏈安全，積極推動先進製程赴美設廠。此舉在台灣引發「去台化」爭議，各界擔心在缺乏對等條件下，台灣的技術與人才優勢將被削弱，影響地緣政治中的「矽盾」地位。