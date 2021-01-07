被問內閣改組⋯柯文哲狂笑：好險我不是蔡英文　不然就很痛苦

記者袁茵／台北報導

蔡政府開放萊豬引發民意反彈，內閣改組聲浪頻傳，台北市長柯文哲5日甚至直批，蔡政府行政團隊走鐘，問題就出在行政院長蘇貞昌身上。柯文哲7日被問到內閣改組一事，先是說「這要問蔡英文」，隨後又稱，「好險我不是她（蔡英文），不然就很痛苦。」





▲柯文哲笑稱，好險自己不是蔡英文，不然就很痛苦。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲在專訪中提到，蔡英文是學者型政治人物，還稱蔡英文文青式的語言，「聽了會起雞母皮」；隨後柯文哲又說，第一次聽蔡英文講話會很感動，不過聽過第二次後，就是豬哥亮的廣告詞「這也癢、那也癢」。

柯文哲7日赴台北市議會進行專案報告，被台北市議員汪志冰詢問，蔡英文向來是文青式發言，那在綠白合作時有無起雞母皮？柯文哲僅答非所問地說，萊豬議題很容易解決，講一次可以，但講太多次，「我覺得把問題解決就好。」

汪志冰說，蘇貞昌被說應該去吃萊豬，怎麼跑去吃台豬？柯文哲回答，「這我不曉得，你要去問蘇貞昌⋯」不過自己有講過，這是可以解決的事情，為什麼要搞得這麼複雜？「我搞不懂。」

汪志冰追問，蘇貞昌上台到現在走鐘的一塌糊塗，成為最被討厭的人，外傳年底可能要內閣改組，蘇貞昌會不會被換掉？柯文哲則說，「這你要去問蔡英文⋯但好像⋯」

聽聞柯文哲推給蔡英文，汪志冰直問「那如果你是蔡英文呢？」柯文哲先是笑了2秒，隨後說「還好我不是她，不然就很痛苦。」引起底下議員，包括汪志冰在內哈哈大笑。

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