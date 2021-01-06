消基會：台灣消費者不要萊豬　民進黨應繼續向美國交涉

▲消基會董事長黃怡騰 。（圖／ETtoday）

記者徐政璿／台北報導

消費者文教基金會董事長黃怡騰今（6日）受邀到國民黨中常會專題演講，關於萊豬爭議，他建議，民進黨政府應該繼續向美國請命，說明台灣民眾不歡迎萊豬銷台，應該以「無萊豬」取代「萊豬」。

黃怡騰表示，首先，美國也是一個民主、法治、講理的國家，也保護消費者，台灣也是美豬的「消費者」，但台灣的消費者不希望用添加萊劑飼料所飼養的豬，賣到台灣來，這是可以勸導與改進的，因此政府應該繼續為民眾向美國請命。

黃怡騰指出，第二，政府在邊境管制之外，風險到哪裡，就應該管制到哪裡，目前市場上混亂的肉品標示現象，實在應該改進，同時中央和地方應該一起面對，而不是現在中央只想跟地方來一場「法律戰、釋憲戰」，這不是一個中央政府該做的事情。

面對萊豬，黃怡騰認為，應該是中央和地方一起來，地方聽中央的，但地方也要向中央反映意見，若中央都不做，卻讓地方自己去做，這不是笑話嗎？切若中央恫嚇地方，各級政府都不做，卻要民眾自力救濟，那這個政府還有存在的意義嗎？

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