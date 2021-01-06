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盤點民進黨2021年9大金句　李艷秋：秒打趴我的智商

▲資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝自Facebook／李艷秋的新聞夜總會）

▲資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝自Facebook／李艷秋的新聞夜總會）

記者蘇晏男／台北報導

2021年才剛過6天，資深媒體人李艷秋6日在臉書盤點9句執政黨的新年金句，並加以評論。她表示，以前她曾寫文章說執政黨邏輯有問題，話術很厲害，結果盤點完後發現他們更上層樓，「秒打趴我的智商」。

李艷秋也諷刺，新的一年，執政黨「仰之彌高　鑽之彌堅　瞻之在前　忽焉在後」，唬爛話術功力更高，打擊異己手段更厲，派系奪權分贓更烈，國人必須謙卑地自我反省，帶好鋼盔匍匐前進，把「綠色執政，萬年長青」當順口溜口頭禪，應可保住家中水表。

以下為李艷秋列出的執政黨9大新年金句：

1.不讓萊豬進校園，立委吳思瑤：會讓台灣受害中國得利。

2.李遠哲：萊劑在安全標準內可以食用，就像硝酸鈉也是毒，為了保鮮，放一點點大家還是吃。

3.出口中國創新高，達總出口43.8％ ，是否高度依賴中國市場？民進黨發言人：證明中國需要台灣。

4.謝長廷推日本核食進口：比中國晚開放，友台的日本朋友會沒面子。

5.賴清德警衛室主任謝靜華三公里跑步測驗未過，以五公里健走取代，順利升少將，專案延役。國安高層：副總統沒有人事權。

6.天網監控手機，被發現後改名為『電子圍籬2.0』，陳時中：監控疫情資料，28天就銷毀。

7.監委林文程查馬政府用『中華台北』參加WHA涉及賣台。蘇貞昌：全力配合查出真相。

8.蔡總統：「以最謙卑的心情尋求諒解」、「有光、有水、有縫隙的地方，就可以長出玫瑰」。

9.保外就醫的阿扁開廣播節目了，中監：持續掌握評估中。

▼李艷秋6日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／李艷秋的新聞夜總會，點圖可放大）

▼李艷秋列執政黨新年9金句。（圖／翻攝自Facebook／李艷秋的新聞夜總會）

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