萊豬換來輪胎出口課重稅？　賴士葆：蔡英文丟臉丟到國際去

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

美國商務部去年12月底發布對台灣、韓國、泰國以及越南的承用車禾輕卡車輪胎反傾銷初判結果，裁定我國相關產品反傾銷稅率為52.42 %至98.44 %，台灣輪胎出口可能被課徵重稅，消息一出，引發外界抨擊蔡政府執意進萊豬，輪胎卻被課重稅。國民黨立委賴士葆批評，總統蔡英文丟臉丟到國際去。

賴士葆6日在臉書表示，萊豬進口讓蔡英文心情大好，新年談話誇讚自己比前任總統敢大破大立，開放萊豬進口，接著更PO出1986年代表國家在國際舞台上貿易談判的照片，炫耀自己是經貿談判的高手、老手，年輕時代就有這般國際談判歷練；然而，萊豬這一役，未戰先繳械，強逼國人吞萊豬，蔡政府輸到脫褲子，蔡英文不自覺自認談判老手，根本徹底被打臉。

賴士葆指出，說是為了爭取國際經貿空間，怎會未經談判就犧牲國人健康這麼致命的籌碼，開放萊豬進口，自動獻上王牌，這是全世界最拙劣的談判技巧，還有什麼籌碼與美國談BTA（雙邊貿易協定）、FTA（自由貿易協定）、或加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）？

▲賴士葆。（資料照／記者周宸亘攝）

賴士葆認為，說是台美關係40年最佳，美國人就事論事，一向以美國利益為優先考量，上個月台灣被美國列為匯率操縱國的觀察名單，最近新台幣急升，見到27字頭，很多傳統產業哀鴻遍野，根本流血輸出；而輪胎業者被列為反傾銷的四個國家名單中，明明台灣出口美國輪胎數量最少，卻被課以最重的稅，此案將在6月份最後確定。

賴士葆還說，美國也逼韓國吃萊豬，可是韓國爭取到FTA才開放，而台灣什麼都沒有換到、只換到天價的軍購武器而已，這根本是出賣台灣的利益與主權，蔡英文到底是哪一路的談判高手？真是丟臉丟到國際去！

美國商務部預計在今年5月14日公告本案最後傾銷認定，之後將由美國國際貿易委員會針對受調查產品是否造成美國國內產業實質損害或有實質損害之虞，在6月28日公告最後認定，若上述兩機關皆作成肯定的認定，商務部將會發出反傾銷稅課徵命令。

面對台灣輪胎業者可能要被美國課徵重稅，經濟部貿易局表示，為協助業者因應後續調查程序，將儘速邀集相關公會與業者研商討論，以協助業者爭取有利台灣業者的結果。