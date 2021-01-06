　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

萊豬換來輪胎出口課重稅？　賴士葆：蔡英文丟臉丟到國際去

▲▼2018九合一選舉,總統蔡英文投票。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

美國商務部去年12月底發布對台灣、韓國、泰國以及越南的承用車禾輕卡車輪胎反傾銷初判結果，裁定我國相關產品反傾銷稅率為52.42 %至98.44 %，台灣輪胎出口可能被課徵重稅，消息一出，引發外界抨擊蔡政府執意進萊豬，輪胎卻被課重稅。國民黨立委賴士葆批評，總統蔡英文丟臉丟到國際去。

賴士葆6日在臉書表示，萊豬進口讓蔡英文心情大好，新年談話誇讚自己比前任總統敢大破大立，開放萊豬進口，接著更PO出1986年代表國家在國際舞台上貿易談判的照片，炫耀自己是經貿談判的高手、老手，年輕時代就有這般國際談判歷練；然而，萊豬這一役，未戰先繳械，強逼國人吞萊豬，蔡政府輸到脫褲子，蔡英文不自覺自認談判老手，根本徹底被打臉。

賴士葆指出，說是為了爭取國際經貿空間，怎會未經談判就犧牲國人健康這麼致命的籌碼，開放萊豬進口，自動獻上王牌，這是全世界最拙劣的談判技巧，還有什麼籌碼與美國談BTA（雙邊貿易協定）、FTA（自由貿易協定）、或加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）？

▲▼ 立法院堵訪-賴士葆。（圖／記者周宸亘攝）

▲賴士葆。（資料照／記者周宸亘攝）

賴士葆認為，說是台美關係40年最佳，美國人就事論事，一向以美國利益為優先考量，上個月台灣被美國列為匯率操縱國的觀察名單，最近新台幣急升，見到27字頭，很多傳統產業哀鴻遍野，根本流血輸出；而輪胎業者被列為反傾銷的四個國家名單中，明明台灣出口美國輪胎數量最少，卻被課以最重的稅，此案將在6月份最後確定。

賴士葆還說，美國也逼韓國吃萊豬，可是韓國爭取到FTA才開放，而台灣什麼都沒有換到、只換到天價的軍購武器而已，這根本是出賣台灣的利益與主權，蔡英文到底是哪一路的談判高手？真是丟臉丟到國際去！

美國商務部預計在今年5月14日公告本案最後傾銷認定，之後將由美國國際貿易委員會針對受調查產品是否造成美國國內產業實質損害或有實質損害之虞，在6月28日公告最後認定，若上述兩機關皆作成肯定的認定，商務部將會發出反傾銷稅課徵命令。

面對台灣輪胎業者可能要被美國課徵重稅，經濟部貿易局表示，為協助業者因應後續調查程序，將儘速邀集相關公會與業者研商討論，以協助業者爭取有利台灣業者的結果。

ET快訊
120個軟糖「誰吃比較多」　一道數學題引眾怒：有人說謊
看A片「瞬間猝死螞蟻咬下體」　英籍男詭死原因出爐
自主健康管理偷跑去看五月天演唱會　7人共被罰33萬
空姐遭11男性侵亡「女星兒子爆是嫌犯」！他目睹曝屍體死狀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨：國民黨操作王浩宇罷免案　會協助度過危機

邱顯智駁陳玉珍「時力小綠說」：國民黨要尊重先學看立院表決紀錄

《中台灣生活網》不能轉型全新聞頻道　未來6年還要降低新聞比例

萊豬換來輪胎出口課重稅？　賴士葆：蔡英文丟臉丟到國際去

消基會：台灣消費者不要萊豬　民進黨應繼續向美國交涉

侯友宜鼓勵民眾檢舉　日租套房擅自收居家檢疫者一律重罰

民眾黨：花敬群罵人「蟑螂」不適任　「謙卑」的民進黨去哪了？

陸對台電子需求大增　林俊憲批羅智強：還活在靠大陸發財的大夢裡

NCC共識新聞台只准新設　台數科《中台灣生活網》變更新聞台破局

聲量慘輸韓國瑜　朱立倫嗆比聲望：侯友宜才是好評最多

鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會

朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

新北熊貓外送員遭刺衝突　事發畫面曝光

丫頭哽咽告白...問老公「可以比我晚死嗎？」　想起兩人分手的日子「好像有東西不見」

姚元浩《全明星》慶功宴哽咽哭了　李玖哲拒絕跟他組CP：No我有老婆

中一中學生拒讓座！阿伯怒炸嗆「敗類」扭打一團…他口罩都被扯落

寒流來襲！歐告外送員「全裸送餐」 叼餐點狂奔...網：最新外送平台？

民進黨：國民黨操作王浩宇罷免案　會協助度過危機

邱顯智駁陳玉珍「時力小綠說」：國民黨要尊重先學看立院表決紀錄

《中台灣生活網》不能轉型全新聞頻道　未來6年還要降低新聞比例

萊豬換來輪胎出口課重稅？　賴士葆：蔡英文丟臉丟到國際去

消基會：台灣消費者不要萊豬　民進黨應繼續向美國交涉

侯友宜鼓勵民眾檢舉　日租套房擅自收居家檢疫者一律重罰

民眾黨：花敬群罵人「蟑螂」不適任　「謙卑」的民進黨去哪了？

陸對台電子需求大增　林俊憲批羅智強：還活在靠大陸發財的大夢裡

NCC共識新聞台只准新設　台數科《中台灣生活網》變更新聞台破局

聲量慘輸韓國瑜　朱立倫嗆比聲望：侯友宜才是好評最多

「想讓女兒喝口熱牛奶...」一家4口擠平房　遇寒冬送暖笑開了！

起士＋炸蛋贈送時間曝！松江南京文青風咖哩店　滋味香濃超涮嘴

兄弟春訓開訓宣布新隊長　菜鳥日新秀化身為劍士

疫情升溫股市也狂熱！謝金河：美股正邁向史詩級泡沫水準

中華Veryca「穩健掛牌16367輛」　持續稱霸商車市場22年！

1月限定！點8號蒸籠點心「加1元多1籠」　哞哞牛乳包新上市

《Minecraft Earth》受疫情影響將停止營運　1月5日推出最終更新

獨／雲林「三寶號」救護車搶眼　取名來自這對善心夫妻

多維TW／于品海：現實恐讓美國對台「無能為力」

李李仁：錯了就是認！　「表現最大誠意」再致電向挨罵教練道歉

洗澡到一半...男演員「全裸握鳥」闖浴室！她崩潰狂抖：別過來

政治熱門新聞

王世堅：罷免王浩宇是「替天行道」

王世堅嗆政委羅秉成豬隊友：你大清帝國？

柯文哲挑戰老實樹連倒2次　讚陳時中誠懇、自稱擁護中央...網笑翻

名嘴：「棄王保黃」利大於弊

岳父病逝後韓國瑜首發聲　韓粉落淚：我們都在等一個人

自稱前政府小編爆「被要求圖卡拉高情緒值」

行政團隊有沒有「走鐘」？ 　柯文哲：問題出在蘇貞昌

吳釗燮兒子接黨職　出任民進黨駐美辦公室副主任

海軍女官敬禮賀元旦超亮麗！　網友暴動喊：好正、想認識

嚴德發任國防部長將滿3年　5大接棒人選曝光

李遠哲：萊豬對健康影響不大

選民喊「希望你跟韓國瑜一樣優秀」　王浩宇：聽到快崩潰

北市府因應防疫　迪化年貨大街首度取消試吃

洪秀柱：蘇貞昌「改口」稱食安中央說了算　這9年是否曾修憲？

更多熱門

相關新聞

消基會：民進黨應向美國交涉不賣萊豬

消基會：民進黨應向美國交涉不賣萊豬

消費者文教基金會董事長黃怡騰今（6日）受邀到國民黨中常會專題演講，關於萊豬爭議，他建議民進黨政府應該繼續向美國請命，說明台灣民眾不歡迎萊豬銷台，應該以「無萊豬」取代「萊豬」。

養豬協會揭毛豬價上揚原因：天氣冷

養豬協會揭毛豬價上揚原因：天氣冷

台灣「航艦殺手」再進化

台灣「航艦殺手」再進化

萊豬零檢出自治條例失效　北市議會將提起釋憲

萊豬零檢出自治條例失效　北市議會將提起釋憲

蔡英文將下鄉談萊豬　協助蘇貞昌減壓

蔡英文將下鄉談萊豬　協助蘇貞昌減壓

關鍵字：

萊豬輪胎賴士葆蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

女兒違規打HBL被踢！　陶晶瑩李李仁「比中指叫囂」

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女被妖魔化吐委屈

李李仁凌晨PO文再道歉！

53歲美魔女牙醫悔婚小29歲男友：他謊報年紀

等紅燈遇熟悉萌影　騎士興奮偷拍

新竹女8年生4胎棄養　摔癱大女兒

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

洛杉磯患者　生存機率太低不送醫

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

集體硬上空姐「涉案11男」長相曝光！

郭品超演葉問反被批「一直耍帥」

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

移工撿到iPhone！失主現身讓他對台灣人超失望

「億萬小開」邱鋒澤爆同居采子！

雪寒流凍台！3波變天探5°C時程表

更多

最夯影音

更多
鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會

鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會
朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面