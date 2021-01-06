萊劑零檢出自治條例失效　台北市議會通過提請釋憲

▲台北市議會通國民黨團提案，將提起釋憲案。（圖／記者袁茵攝）

記者陳家祥／台北報導

含萊克多巴胺美豬1月1日正式開放進口，行政院也宣布地方政府的萊劑0檢出自治條例無效。台北市議會國民黨團發起釋憲連署，6日在議會臨時大會提起逕付二讀；在朝野爭吵聲中，先表決通過黨團書記長陳重文提出的逕付二讀案，接著國民黨團再以人數優勢，表決通過台北市議會提出釋憲案。

由國民黨團書記長陳重文提起的釋憲案，5日已成案。陳重文6日下午表示，國民黨團提出逕付二讀是食安自治條例增訂罰則的部分，因地方自治權利受到中央剝削，攸關市民健康的民生法案，因此黨團以關注百姓建康為前提，提出釋憲案二讀。

但民進黨議會黨團幹事長說，2012年馬政府時代開放萊牛時，曾大動作製作文宣呼籲食品安全必需全國一制，且美牛不僅是衛生問題，也關係對美國的承諾以及台北市的互動，若國民黨要提釋憲，請坐時光機會去對馬政府提，「你們現在就是在譴責馬英九」，認為國民黨應先道歉。

但王閔生的言論引來國民黨議員群起砲轟，游淑慧表示，2012年蘇貞昌任民進黨主席時，還呼籲各地方政府制定比中央更嚴厲的規範，全民監督，「蔡政府是否更應堅持當時的理想，如今看來蘇貞昌是不是老番顛了？」；吳世正則說，民進黨的發言好像在幫國民黨發言，「馬英九講什麼話你們當聖旨在聽，真那麼聽話，請加入國民黨」。吳說，蔡英文提名多位大法官，他認為此釋憲案也不會過，但還是要爭一口氣。

最後在一片爭議聲中，國民黨籍議長陳錦祥裁示交付表決，但泛綠議員全數離席表達抗議，全案在國民黨人數優勢下通過表決，隨即二讀表決。泛綠議員不滿表示，以往議案在一讀會有議員有意見就暫擱，但此次陳錦祥竟未採納抗議意見就裁示表決，二讀會以35票通過提出釋憲案，成為全台地方議會通過的萊豬聲請釋憲案的首例。

會後王閔生受訪表示，食品安全衛生管理的標準必需要全國一至，中央也說了，地方縣市如果自己訂標準的話，會造成標準不一的紛爭，「國民黨都知道這是中央權責，提這自治條例大家都是內行人，都知道會被駁回、不予核定」。

「他們今天要提這樣的釋憲案，就是在打臉當年的馬政府。」王閔生，很明顯是政治操作，一直在利用萊豬議題做政治操作，這真的不是在關心國民的健康，也不是在捍衛地方自治，很遺憾國民透過人數優勢逕付二讀然後動用表決通過。