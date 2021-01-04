2男直衝飯店屋頂「25樓往下跳」！她嚇壞尖叫　探頭一看卻傻眼

▲2名年輕男子從君悅酒店25樓往下跳，嚇壞賓客。（圖／翻攝Twitter@AmandaReality）

記者吳美依／編譯

美國田納西州發生一起驚險事件。2名年輕男子1日來到納什維爾（Nashville）君悅酒店（Grand Hyatt），搭乘電梯抵達25樓的頂樓酒吧後，竟直接衝到邊緣，翻過玻璃與欄杆，縱身往下跳，引起現場一陣慌亂。一位女性目擊者也嚇得崩潰尖叫，但咬牙探頭往下看，竟發現2人已經張開降落傘，在半空中滑行。

CNN報導，頂樓酒吧當時爆發「大規模恐慌」。目擊者稍後才發現，2男乘著降落傘飛越馬路，在附近停車場安全著陸，接著立刻進入一輛汽車，踩下油門揚長而去。相關單位研判，引發軒然大波的男子應是低空跳傘（BASE Jumping）極限運動玩家。

君悅酒店稍後發布聲明證實，2名跳傘男是酒店賓客，「我們已經立刻與地方當局聯繫，賓客隨後也被驅逐並禁止進入（酒店）」。我們強烈譴責這種魯莽的行為」。據悉，納什維爾警方已經展開進一步調查。

BASE JUMPERS AT THE GRAND HYATT NASHVILLE #nashvillenews pic.twitter.com/PJf6qfxStx — Amanda Bagley #SaaS #XR (@AmandaReality) January 2, 2021

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