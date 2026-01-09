　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

有發熱衣「穿5件還是冷爆」　網嫌1材質太多餘！UNIQLO曝保暖穿法

▲▼羽絨衣,行人,路人,過馬路,行人穿越道,斑馬線,口罩,低溫,寒流,冬天,濕冷,輻射冷卻,乾冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲洋蔥式穿法要掌握「內排汗、外防風、中保暖」三大關鍵。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

明（10日）又有一波冷氣團來襲！一名網友哀喊，已經穿了5件衣服仍冷到發抖，而且還包含發熱衣，「到底怎麼穿才保暖？」文章引來網友建議，「可穿羽絨或科技羽絨背心，針織外套有點廢」、「戴手套跟口罩有差」。國民品牌UNIQLO最近分享，洋蔥式穿法有3個關鍵，穿到外面就不會發抖。

一名網友在Threads表示，出門一口氣穿了發熱衣、打底衫、毛衣、針織外套、防風外套，明明穿了5件之多，還是覺得身體好冷，因此好奇求問大家都穿幾件衣服，該怎麼穿才保暖呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

網診斷穿法：針織外套保暖度不夠

底下網友直呼，「可穿羽絨或科技羽絨背心，會暖很多，針織外套有點廢」、「怕冷的時候，可以貼個暖暖包，就可以不用穿那麼多」、「戴手套跟口罩有差，尤其手套，把末梢神經保護好」、「吃些蔥薑蒜韭菜食物，或是肉桂加咖啡或熱紅茶都能暖身，比外面穿一堆更實在」、「發熱衣、薄針織（兩件都貼身），長羽絨（我是很怕冷的人），不知道是不是這件羽絨很保暖，晚上風大不至於太冷」。

保暖3關鍵「內排汗、外防風、中保暖」

明晚（10日）又會有一波冷氣團來襲，到底該怎麼穿才保暖？事實上，UNIQLO在IG分享，洋蔥式穿法的原則就是內層要排汗，中間衣物要保暖，外層衣物可以選擇防風的款式，掌握這3大原則之後，再依據實際溫度調整衣物的厚度即可，如此一來進到室內不會流汗，走到戶外也不會發抖。

女星歐陽靖也曾在社群平台發文分享，她總結自己在東京生活7年的經驗，覺得抗寒最好的穿搭是「裡面薄長袖＋一件背心（調整用）＋保暖度非常好的厚羽絨外套」，不必穿太多層次，避免進出室內外時穿脫麻煩，除非需要長時間待在戶外，否則不太建議內層穿發熱衣，不然進到室內或者有暖氣的地方可能會中暑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台積電超旺！2025全年營收3.81兆　刷歷史新高
席開50桌豪門婚翻臉！　財產大清算
快訊／3月大女嬰疑趴睡致死！鄰居幫照料　媽不忍苛責
OL喝「甜甜1杯水」昏迷2天！醒來下體留分泌物　驚遭性侵
馬英九曬馬年掛曆！背後「嘴對嘴激情照」網全歪樓
24女賣淫被抄　包廂火辣畫面曝
還沒冷完「今晚明晨急凍探6度」　再一波冷氣團接力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「17縣市營養午餐免費」全台政策一次看！六都僅新北、台南未跟進

「文昌帝君開智慧」狂拍考生腦門　網傻爆眼：送台大了吧

安平燈塔整修「1/15起園區封閉」　10月底前開放

穿外套也擋不住寒意！他喊「台灣冬天讓人不適」　網嘆：還會下雨

今晚明晨急凍探6度　明晚再一波冷氣團接力

有發熱衣「穿5件還是冷爆」　網嫌1材質太多餘！UNIQLO曝保暖穿法

「蔣萬安在走自己的路！」　媒體人觀察3點：跟國民黨中央不是太像

台灣燈會「喔熊騎馬」小提燈亮相！21公尺神木主燈3/3嘉義點亮

寒流騎車冷爆「前方騎士神勇一幕」　萬人狂盯全身：有夠強大

咖啡不只是味道！《物的自律》展覽讓器物決定生活深度

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

美移民官朝車內開槍！　37歲女遭擊斃當地市長怒轟政府

高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

冷氣團來襲！阿里山祝山車站「雪花紛飛」　極致絕景畫面曝

北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中　貨車司機目擊嚇傻

「17縣市營養午餐免費」全台政策一次看！六都僅新北、台南未跟進

「文昌帝君開智慧」狂拍考生腦門　網傻爆眼：送台大了吧

安平燈塔整修「1/15起園區封閉」　10月底前開放

穿外套也擋不住寒意！他喊「台灣冬天讓人不適」　網嘆：還會下雨

今晚明晨急凍探6度　明晚再一波冷氣團接力

有發熱衣「穿5件還是冷爆」　網嫌1材質太多餘！UNIQLO曝保暖穿法

「蔣萬安在走自己的路！」　媒體人觀察3點：跟國民黨中央不是太像

台灣燈會「喔熊騎馬」小提燈亮相！21公尺神木主燈3/3嘉義點亮

寒流騎車冷爆「前方騎士神勇一幕」　萬人狂盯全身：有夠強大

咖啡不只是味道！《物的自律》展覽讓器物決定生活深度

國民黨團年末聚餐　韓國瑜勉藍委：新會期繼續並肩作戰

主播何戎悲悼「節目嘉賓驟逝」　慟憶私下一面：常說笑話給大家聽

只是去上個廁所！讓老公帶娃「目睹驚人一幕」玉兔傻眼：不覺得怪嗎

黃子鵬月薪105萬台鋼雄鷹土投第一人　中職土投最高薪仍是江少慶

32歲男元旦澳洲浮潛失蹤！　當地人海邊散步驚見「人體遺骸」

WBC徵詢找上門　黃子鵬回應曖昧未把話說死

「女生一定要有自己的家」　看房10年出手引共鳴

彰化清晨火燒車！駕駛跳車逃生15%燒燙傷躺路邊　緊急送醫搶命

台積電超旺！2025全年營收3.81兆年增逾3成　刷歷史新高

快訊／台股收盤下跌71.59點　台積電跌5元至1680

【你的人生隨便～】多慧聽粉絲要見藝斌　直接可愛瞪人+冷笑超萌

生活熱門新聞

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

失聯飛官辛柏毅「傳話」曝光　家屬淚崩

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

AV女優「拒跟大30歲男子嘿咻」　竟被跟騷20年

台北市寒流已達標！　北台灣明晚再急凍

尾牙中1萬！同事「天天逼問請飲料」網曝1招反擊

寒流達標今晚最冷！　回溫時間點出爐

鄭明典：寒流達標！北台灣很冷「無法完全掌握」

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

政大系籃正妹「轉型拍大尺」他驚：不只拍泳裝、內衣

快訊／00:30新竹縣尖石鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

明天輻射冷卻「低溫再探9度」　周六又有冷氣團報到

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

即／升級寒流冷爆了　台北急凍降到10℃

更多熱門

相關新聞

UNIQLO全球熱賣！母公司獲利創高　台廠供應鏈股價大漲逾4%

UNIQLO全球熱賣！母公司獲利創高　台廠供應鏈股價大漲逾4%

UNIQLO全球熱賣，母公司 Fast Retailing（FRCOY） 公布 2026 會計年度第一季財報，繳出令人驚豔成績單，Fast Retailing今（9日）股價反應基本面大漲，刷新歷史新高紀錄，也帶旺台廠供應鏈成衣大廠聚陽（1477）今日股價衝高大漲逾4.8%。

UNIQLO揭洗發熱衣2大地雷：這樣洗直接報廢

UNIQLO揭洗發熱衣2大地雷：這樣洗直接報廢

GU新年第二波降價超有感！

GU新年第二波降價超有感！

一票吵UNIQLO很LOW　內行：本就沒宣稱高檔

一票吵UNIQLO很LOW　內行：本就沒宣稱高檔

戀愛達人嗆30歲穿UNIQLO很廉價　被一票名人洗臉

戀愛達人嗆30歲穿UNIQLO很廉價　被一票名人洗臉

關鍵字：

穿5件發熱衣保暖洋蔥式穿法UNIQLO

讀者迴響

熱門新聞

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

失聯飛官辛柏毅「傳話」曝光　家屬淚崩

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」正面照曝

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

AV女優「拒跟大30歲男子嘿咻」　竟被跟騷20年

吃軟不吃硬的三大星座！

海巡署搜救辛柏毅畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

威力彩21槓開詭連號　二獎一注獨得

《蔣中正日記》解密「內容超色情」　詳載每日想愛愛過程

全台最大「我家牛排」插旗高雄

分泌物冒泡！醫驚見「一直有蟲在跑」她嚇傻　超綠關係曝

鄧佳華今出獄！比讚自拍「胖了一圈」

以為腸胃炎！急診醫聽他「虛弱吐3字」臉色變了

台北市寒流已達標！　北台灣明晚再急凍

更多

最夯影音

更多
蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面