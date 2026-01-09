有發熱衣「穿5件還是冷爆」　網嫌1材質太多餘！UNIQLO曝保暖穿法

▲洋蔥式穿法要掌握「內排汗、外防風、中保暖」三大關鍵。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

明（10日）又有一波冷氣團來襲！一名網友哀喊，已經穿了5件衣服仍冷到發抖，而且還包含發熱衣，「到底怎麼穿才保暖？」文章引來網友建議，「可穿羽絨或科技羽絨背心，針織外套有點廢」、「戴手套跟口罩有差」。國民品牌UNIQLO最近分享，洋蔥式穿法有3個關鍵，穿到外面就不會發抖。

一名網友在Threads表示，出門一口氣穿了發熱衣、打底衫、毛衣、針織外套、防風外套，明明穿了5件之多，還是覺得身體好冷，因此好奇求問大家都穿幾件衣服，該怎麼穿才保暖呢？

網診斷穿法：針織外套保暖度不夠



底下網友直呼，「可穿羽絨或科技羽絨背心，會暖很多，針織外套有點廢」、「怕冷的時候，可以貼個暖暖包，就可以不用穿那麼多」、「戴手套跟口罩有差，尤其手套，把末梢神經保護好」、「吃些蔥薑蒜韭菜食物，或是肉桂加咖啡或熱紅茶都能暖身，比外面穿一堆更實在」、「發熱衣、薄針織（兩件都貼身），長羽絨（我是很怕冷的人），不知道是不是這件羽絨很保暖，晚上風大不至於太冷」。

保暖3關鍵「內排汗、外防風、中保暖」



明晚（10日）又會有一波冷氣團來襲，到底該怎麼穿才保暖？事實上，UNIQLO在IG分享，洋蔥式穿法的原則就是內層要排汗，中間衣物要保暖，外層衣物可以選擇防風的款式，掌握這3大原則之後，再依據實際溫度調整衣物的厚度即可，如此一來進到室內不會流汗，走到戶外也不會發抖。

女星歐陽靖也曾在社群平台發文分享，她總結自己在東京生活7年的經驗，覺得抗寒最好的穿搭是「裡面薄長袖＋一件背心（調整用）＋保暖度非常好的厚羽絨外套」，不必穿太多層次，避免進出室內外時穿脫麻煩，除非需要長時間待在戶外，否則不太建議內層穿發熱衣，不然進到室內或者有暖氣的地方可能會中暑。