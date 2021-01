川普批疫情誇大造假！佛奇：死亡人數都是真實的　醫療早不堪負荷

▲美國總計逾2000萬人染疫,近34萬7000人病故。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社

美國總統川普稱國內2019冠狀病毒疾病確診和病故人數被誇大,2名衛生高層官員今天對此提出異議,其中國家過敏與傳染病研究院院長佛奇表示,這些病故數字都是千真萬確的事。

路透社報導,川普今天在社群媒體推特(Twitter)上寫道:「中國病毒在美國的病例數和病故數都被嚴重誇大了,這是因為美國疾病管制暨預防中心(CDC)採用相對其他國家來說荒謬的判定方法,這些國家中有的故意低報不正確的數字。」

國家過敏與傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)在美國廣播公司新聞網(ABC News)政論節目「本週」(This Week)上表示:「這些死亡人數都是真實的死亡人數。」佛奇還說,人滿為患的醫院和不堪負荷的醫護人員「可不是假的,那是真的」。

