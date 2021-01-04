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川普批疫情誇大造假！佛奇：死亡人數都是真實的　醫療早不堪負荷

▲▼新冠肺炎,美國。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總計逾2000萬人染疫，近34萬7000人病故。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國總統川普稱國內2019冠狀病毒疾病確診和病故人數被誇大，2名衛生高層官員今天對此提出異議，其中國家過敏與傳染病研究院院長佛奇表示，這些病故數字都是千真萬確的事。

路透社報導，川普今天在社群媒體推特（Twitter）上寫道：「中國病毒在美國的病例數和病故數都被嚴重誇大了，這是因為美國疾病管制暨預防中心（CDC）採用相對其他國家來說荒謬的判定方法，這些國家中有的故意低報不正確的數字。」

國家過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）院長佛奇（Anthony Fauci）在美國廣播公司新聞網（ABC News）政論節目「本週」（This Week）上表示：「這些死亡人數都是真實的死亡人數。」佛奇還說，人滿為患的醫院和不堪負荷的醫護人員「可不是假的，那是真的」。

在川普攻擊CDC製表方式後，佛奇和現身美國有線電視新聞網（CNN）談話性節目「美國國情」（State of the Union）的美國公共衛生局局長（U.S. Surgeon General）亞當斯（Jerome Adams）都捍衛由CDC公布的疫情數據。

根據CDC資料，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒2019年底首度在中國現蹤迄今，美國總計逾2000萬人染疫，近34萬7000人病故，或者每950名居民中就有1人不治。

亞當斯說：「從公衛觀點來看，我毫無理由懷疑這些數字，我認為大家必須清楚知道，這不僅關乎病故人數，還關乎住院人數和醫療負荷能力。」

此外，逾1300萬劑COVID-19疫苗目前已配送到全美各地，但醫護人員和脆弱族群的接種工作卻因物流問題及醫院和診所不堪重負而受阻。

美國迄今僅約420萬民眾接種由美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech共同研發或莫德納（Moderna）的COVID-19二劑型疫苗第一劑，遠低於官方預估認為跨年前會有2000萬人接種的目標。

川普譴責地方當局耽誤接種工作，推文表示「聯邦政府配送疫苗的速度遠比各州的注射速度還要快」。

不過佛奇表示，現在一天有50萬人接種疫苗，遠比上個月接種計畫剛起步時要來的多，讓他看見「一絲希望」。他說：「我認為如果我們真正加快接種速度、取得一些動能，就能達陣。」

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