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26歲選美小姐甜嫁72歲富豪！靠IG搭上線...輕鬆套牢CEO男友

▲▼Cổ Ngân。（圖／取自Cổ Ngân Instagram）

▲顏與卡茲相差46歲，兩人是透過Instagram相識。（圖／取自Cổ Ngân Instagram）

記者王佩翊／編譯

儘管許多人都說，愛情是不分年齡的，但國外這段相差46歲的「爺孫戀」卻引發外界關注。26歲的越南選美小姐顏（Co Ngan）日前高調與高齡72歲的美國富豪男友卡茲（Wynn Katz）訂婚，兩人選在胡志明市的六星級飯店舉辦儀式，預計2021年將回到美國舉行婚禮。

根據越南雜誌Afamily報導，曾經多次參加選美比賽的顏，多年前透過Instagram認識同樣在時尚相關產業工作的卡茲，後來卡茲正好要到越南出差，於是兩人便相約見面。顏回憶道，兩人初次見面時，卡茲原本要邀請她去酒吧，但她並不喜歡吵鬧的地方，於是卡茲便選了另一個安靜的餐廳。

▲▼Cổ Ngân。（圖／取自Cổ Ngân Instagram）

▲▼顏經常在網路上放閃。（圖／取自Cổ Ngân Instagram）

▲▼Cổ Ngân。（圖／取自Cổ Ngân Instagram）

卡茲在出差行程進入尾聲前，與顏再次見了面，由於深深地被這個女孩吸引，卡茲馬上就向顏告白。卡茲承諾，只要顏與他交往，他將會給她所有想要的一切，不但教她如何經商，還會帶她到處旅行。然而當時顏認為兩人認識的時間不長，因此沒有馬上答應他。

在卡茲的猛烈追求下，顏最終選擇接受他，一個月後，卡茲便帶著小女友前往柬埔寨與新加坡旅行，兩三個月後，兩人又一起到中國旅遊，卡茲還在上海替顏舉辦了盛大的生日派對。在旅遊期間，卡茲提供顏最高級的享受，兩人住在五星級飯店、在高級餐廳享用大餐，還在當地瘋狂購物。

▲▼Cổ Ngân。（圖／取自Cổ Ngân Instagram）

▲卡茲與顏交往期間也曾來到台灣旅遊。（圖／取自Cổ Ngân Instagram）

由於顏與卡茲的工作繁忙，因此兩人平時必須分隔越南與美國各地，儘管兩人約好每個月都要空出時間一起旅遊，但卡茲仍然因為無法經常陪在美麗女友身旁，而感到不安、嫉妒。於是在2020年6月，卡茲在與顏到南韓首爾旅遊時，閃電向她求婚。

儘管年齡相差46歲，但兩人的愛情依舊獲得岳母與岳父的支持，不僅如此，卡茲的兒子與繼女也非常高興地接受了新媽媽。卡茲與顏日前在胡志明市的一間六星級飯店舉辦了訂婚儀式，兩人預計今（2021）年在美國舉辦婚禮。

事實上，顏也曾經被懷疑是因為錢才選擇跟卡茲在一起。對此，她直言，不論是外國男人還是越南男人，所有人在面對愛情時，都會面臨到金錢問題，「作為現代女性，誰會想和軟弱又失敗的人一起生活？」

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