　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

報復美國！伊朗擬將「濃縮鈾純度」升至20%　國際原能總署證實

▲▼聯合國國際原子能機構與伊朗總統就核武問題見面。（圖／達志影像／美聯社）

▲聯合國國際原子能署與伊朗總統就核武問題見面。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社維也納1日綜合外電報導

國際原子能總署（IAEA）今天表示，伊朗已經告知國際原子能總署，打算在隱藏深山中的福爾多核子設施，將提煉的濃縮鈾純度提升到20%，達到2015年核子協議前的水準。

《路透社》報導，為了報復美國退出核子協議以及再祭制裁，伊朗自2019年起開始違反協議，近來也多次通知原能總署將不再遵守協議。

伊朗頂尖核子科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）2020年11月27日遭狙殺身亡，德黑蘭當局認為幕後黑手是以色列。伊朗國會上月通過一項法律，提到將採取多項行動因應，而提高濃縮鈾純度是其中一環。然而，美國總統當選人拜登有意讓美國重新加入核子協議，伊朗此舉可能會讓事情複雜化。

國際原子能總署在聲明中說，「伊朗已知會原能總署，為了遵守伊朗國會最近通過的法律規定，伊朗原子能組織（Atomic Energy Organization）打算把在福爾多燃料濃縮廠（Fordow Fuel Enrichment Plant）提煉的低濃縮鈾純度提高到20%。」

福爾多燃料濃縮廠建在伊朗一座深山中，顯然是為了避免遭到空中轟炸，而2015年核子協議不允許在福爾多提煉濃縮鈾。伊朗已在福爾多使用第一代IR-1型離心機生產濃縮鈾。

伊朗已經違反協議中規定濃縮鈾純度最高達3.67%的限制，但目前僅將純度升高到4.5%，遠低於達成協議前的20%以及武器級的90%。

國際強權與伊朗簽署核子協議，主要目的在拉長伊朗生產足以製造核彈的可分裂材料時間；伊朗可在約2到3個月或至少一年的時間內製造足夠材料。核子協議也解除對伊朗祭出的國際制裁。然而，美國情報機關與國際原子能總署認為伊朗從事2003年中止的秘密核武計畫。伊朗方面否認曾有這類計畫。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

DIOR癮誘粉漾潤唇膏，雙唇一抹動人

 
ET快訊
新北燒臘名店「用台豬喊漲10元」被罵爆　老闆出面回應了
肚子痛到坐輪椅！9歲弟狂喊受不了　醫見「一大坨塞爆」傻眼
快訊／板橋自來水管破裂　1萬5000戶受影響
肉乾名店打錯價「200元變34元」賠50萬　業者PO文嗆壞心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣上榜！　CNN評2021年「8大革命性建築」北藝中心入選

川普最終宣戰！　1月6日公布「大量選舉舞弊證據」：我們大勝

她「眼藥水滴進飲料」毒殺親夫！等4天↑忍不住　自曝陰謀下場慘了

台男「疑在菲欠債」慘被囚禁虐打！勒贖500萬　警跨年夜救出

20多歲女「跨年夜中頭獎」獨得2.7億！2021第一天直接翻身變富豪

英國允許必要時「混合接種」新冠疫苗　專家痛批：放棄科學！

愛妻照顧岳父「勤跑養老院」讚服務超棒　他好奇跟去驚覺綠了！

美女駕駛停車「衝破鐵絲網」詭異倒插鐵軌！　網一看日期秒懂

挺川下一戰！　共和黨140位眾議員將阻國會「認證大選結果」

日本擬與「變種病毒社區感染」國家　暫停商務往來

D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的　2021年元旦情侶誕生「穩定交往8個月」

五熊驚喜宣布結婚！「我是張太太」　「教會遇老公」交往不到一年就閃婚

五月天驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　「無人棒球場」絕美跨年煙火狂放90秒

五月天「滿場螢光棒」點亮無人棒球場　超誠意跨年特別版唱新歌《因為你 所以我》

蕭敬騰2021台北首唱！《王妃》唱到躺地　《皮囊》狂飆高音..聽了超過癮

肚子餓黑狗被逼進行「握手訓練」　氣噗噗勉強配合：爸爸你夠囉！

頑童台中麗寶壓軸嗨唱！！　瘦子承諾2021沒出新歌：頑童不姓頑

自主管理者落跑聽五月天演唱會 「實名制」助警方逮到人

女兒討吃薯條無果訂20顆雞蛋糕　外送員到門口！媽驚：妳才2歲

元旦最慘一撞！永和法拉利撞麥當勞外送員　機車橫倒、薯條掉滿地

報復美國！伊朗擬將「濃縮鈾純度」升至20%　國際原能總署證實

台灣上榜！　CNN評2021年「8大革命性建築」北藝中心入選

女偶像「19秒性愛片」被惡意外流...反遭控觸法恐坐12年牢！

越南發現首例英國變種病毒　44歲返國女性確診

洛杉磯「救護車送急診」要排8小時！太平間爆滿...殯葬業無奈拒收

羅馬跨年「數百隻鳥慘死」街頭全是屍！　驚悚直擊片曝光

川普最終宣戰！　1月6日公布「大量選舉舞弊證據」：我們大勝

人夫戒指套下體...嗨過頭「充血拔不出來」！出動消防員幫鋸斷

她「眼藥水滴進飲料」毒殺親夫！等4天↑忍不住　自曝陰謀下場慘了

快訊／東京疫情大失控！擬籲請中央再發「緊急狀態宣言」

共機又來擾台！連2天入侵我西南空域　我空軍警戒廣播驅離

抗疫期「充值看黃片」、6高級車伺候　陸貪官落馬

太鬧了！日本「雪人包包」可裝進一整個雪人、內裡是保溫袋材質

特選台中6家人氣日料食堂、居酒屋！必點每日限量廣島生蠔

新鮮壽司、義大利麵吃到飽　盤點台北6家異國主題Buffet

萊豬進口第一槍！板橋燒臘夯店「用台豬喊漲」被灌爆　老闆解釋了

寫真女星想轉型　小豬苦等2年才有戲拍：每天反省不夠好

琉球、林園3小時2起火燒船　烈焰濃煙直衝天...海巡消防忙翻了

蔡英文、習近平新年講稿比一比　台灣已不再稱呼「元旦文告」

諷蔡英文慣用「我是為你好」態度　江啟臣：威權心態讓人刻骨銘心

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

國際熱門新聞

妻照顧岳父勤跑養老院　他驚覺綠了

美參院通過「挺台抗中」國防授權法！推翻川普否決

20多歲女跨年夜中頭獎　獨得2.7億

英國色房東「愛愛抵房租」專挑女大生！3萬女受害

他試用床墊直接硬上　女友羞爆遮臉

川普宣戰！6日公布大量選舉舞弊證據

美參院壓倒性票數　推翻川普對國防授權法案的否決

川普斥共和黨參議員「可悲」！國會通過《國防授權法》

美破2000萬例！知名漢堡店「In-N-Out」爆122人染疫

火辣露點人妻　緊身T「解放下半身」

人夫戒指套下體　嗨過頭拔不出來！下場超慘

加護病房起火　7新冠患者活活燒死

傳染力更強！英變種病毒所有年齡層急速傳播

「地球最孤獨的女人」曝！隱居76年

更多熱門

相關新聞

洛杉磯「救護車送急診」排8小時！太平間爆滿

洛杉磯「救護車送急診」排8小時！太平間爆滿

美國新冠肺炎疫情仍然持續延燒，據約翰霍普金斯大學數據指出，截至2021年1月1日為止，美國新冠肺炎確診人數已經飆破2010萬人，死亡人數達34萬7787人。據了解，加州疫情仍然非常嚴峻、病例暴增，洛杉磯每10分鐘就有人死亡，不但醫院爆滿，就連太平間也爆滿，拒絕收客，醫療系統癱瘓。

美國安會讚台放寬美牛豬　王定宇：樂見經貿對話

美國安會讚台放寬美牛豬　王定宇：樂見經貿對話

川普斥共和黨參議員「可悲」！國會通過《國防授權法》

川普斥共和黨參議員「可悲」！國會通過《國防授權法》

伊朗極端保守主義者大老過世　享壽85

伊朗極端保守主義者大老過世　享壽85

喬治亞州參議員決選　300萬人提前投票創紀錄

喬治亞州參議員決選　300萬人提前投票創紀錄

關鍵字：

伊朗美國核武協議聯合國國際原子能總署IAEA

讀者迴響

熱門新聞

新北女綁5子投海亡！夫鞭屍：幹嘛帶小孩去死

影／玄彬❤孫藝真《百想》男方表情露餡

昨晚跨年太嗨？花蓮黃狗宿醉路倒

牛牛走路一半遭冰封！凍在原地不動了

抽屜找到「三倍券價值全歸0」！網曝2管道有解

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

2021麥拉倫台南首撞　23歲駕駛照片曝光

快訊／孫藝真親回戀情「好害羞」

曾同居黑人男友　女大生慘被退婚

台北女上健身課突昏迷！送醫搶命2小時亡

義守大學停班課　「辦理跨年活動」網看傻

告別霉運！2021年4生肖運勢大翻身

向太抱孫女看101煙火：坐在客廳看

寵物龜大雪中散步　不小心結冰了

天菜前男友突現身婚禮！23歲新娘崩潰「當場哭暈」

更多

最夯影音

更多
D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的　2021年元旦情侶誕生「穩定交往8個月」

D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的　2021年元旦情侶誕生「穩定交往8個月」
五熊驚喜宣布結婚！「我是張太太」　「教會遇老公」交往不到一年就閃婚

五熊驚喜宣布結婚！「我是張太太」　「教會遇老公」交往不到一年就閃婚

五月天驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　「無人棒球場」絕美跨年煙火狂放90秒

五月天驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　「無人棒球場」絕美跨年煙火狂放90秒

五月天「滿場螢光棒」點亮無人棒球場　超誠意跨年特別版唱新歌《因為你 所以我》

五月天「滿場螢光棒」點亮無人棒球場　超誠意跨年特別版唱新歌《因為你 所以我》

蕭敬騰2021台北首唱！《王妃》唱到躺地　《皮囊》狂飆高音..聽了超過癮

蕭敬騰2021台北首唱！《王妃》唱到躺地　《皮囊》狂飆高音..聽了超過癮

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面