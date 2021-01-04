狗狗趴在4月大嬰兒身上　他睡醒驚覺「愛女沒呼吸」崩潰！

▲美國一名女嬰在跨年夜不幸死亡。她的父親發現不對勁時，家中狗狗正趴在嬰兒身上。（示意圖／LibreStock）

記者吳美依／綜合外電報導

美國俄亥俄州代頓市（Dayton）發生一起不幸事件。一名男子在家小睡片刻，醒來後看見寵物狗狗正趴在4個月大的女兒瑞琳（Raelynn Larrison）身上。他一開始並未多想，走近才發現孩子已經沒有呼吸，崩潰求救。

綜合外媒報導，本案發生於2020年12月31日。男子晚間7時左右撥打911呼救，驚恐地向接線員表示，「我剛剛才注意到小狗狗躺在她身上，我的小寶貝沒有呼吸了」，並且崩潰大哭，請求幫助。瑞琳被迅速送醫，但當晚仍在代頓兒童醫院宣告不治。

蒙哥馬利郡（Montgomery County）法醫辦公室目前仍在調查女嬰死因，外界仍不清楚犬隻品種。但是，鄰居朗尼（Lonnie Napier）形容，那隻狗狗體型「龐大」，曾經從房屋逃出，「如果你不能控制好這個年紀的動物和孩子，那會是一件可怕的事情」。

美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）建議，絕對不要讓幼童與伴侶犬貓單獨待在一起，也盡量不要在寵物們進食時打擾，以免引發較具攻擊性的反應或行為。

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