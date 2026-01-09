「17縣市營養午餐免費」全台政策一次看！六都僅新北、台南未跟進

▲各縣市紛紛跟進營養午餐免費。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台北市長蔣萬安6日宣布，台北市公私立國中、國小營養午餐將全面免費，預計最快9月上路，台中、高雄、基隆也陸續表態跟進，不過台南市以及新北市未跟進，《ETtoday新聞雲》帶您一次了解六都營養午餐政策。



根據統計，截至今（9）日中午為止，全台22縣市中，實施全面免費者包含宜蘭縣、花蓮縣、彰化縣、南投縣、新竹縣、新竹市、連江縣、金門縣、澎湖縣、苗栗縣、台東縣、基隆市、桃園市、台北市、台中市、高雄市及雲林縣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲各縣市營養午餐概況。（AI協作圖／記者黃君瀚製作，經編輯審核）



●台北市

台北市長蔣萬安6日宣布，公私立國中小營養午餐全面免費，預計最快9月上路。台北市教育局估計，115年全年總補助金額約為新台幣20多億元。

●新北市

新北市長侯友宜7日表示，新北長期投入新台幣13.5億元補助營養午餐與提升品質，若要全面免費需46億元，是否跟進仍須審慎評估整體財政狀況，將在既有基礎上彈性調整相關政策。他也呼籲中央提出統一政策，避免各縣市出現落差。新北市府教育局補充，目前全額補助市立高中職、國中小弱勢學生午餐經費，每年約投入新台幣3.1億。

●桃園市

桃園市自111學年度第2學期起已實施公私立國中小免費營養午餐政策。市府表示，考量物價持續上漲，114學年度起營養午餐補助上限將自每餐新台幣48元提高至51元。

●台中市

台中市長盧秀燕8日表示，115學年度起台中公立國中、小營養午餐免費，約21.4萬名學生受惠。以每餐新台幣60元到70元計算，1年預算約25億元到30億元。

●台南市

台南市除補助弱勢以外，目前無免費營養午餐。台南市長黃偉哲8日表示，將審慎評估財政狀況，於8月、也就是115學年度前決定是否跟進。

●高雄市

高雄市長陳其邁8日宣布，115學年度起高雄公立國中小學營養午餐全面免費，估每學年增加18億元經費，約18萬名學生受惠。