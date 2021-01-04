充氣裝風扇「散播飛沫」！染疫醫護扮聖誕老人　急診室43人確診

▲美國傳出急診室群聚感染。（圖／翻攝自Pixabay）



記者王佩翊／編譯

美國加州一間醫院的急診室傳出群聚感染，有43名醫護人員確診新冠肺炎，然而根據院方聲明指出，他們懷疑這起群聚感染，與多天前一名身穿聖誕老人充氣服裝替同事打氣的員工有關。據悉，當時該名員工並未出現新冠症狀，但隨後卻傳出確診。院方表示，目前急診室已經進行深度消毒與清潔，請病患放心。

根據《舊金山紀事報》報導，美國加州這間凱薩醫療中心（Kaiser Permanente San Jose Medical Center）2020年12月27日至2021年1月1日期間， 共有43人確診新冠肺炎。目前該院正在調查源頭，但他們合理懷疑，這起群聚感染與一名在聖誕節當天穿著充氣服裝的員工有關。

這名員工聖誕節當日扮成聖誕老公公，身穿充氣服裝，到急診室替同事們「加油打氣」。儘管當時這名員工並未出現症狀，但不久後卻確診。院方懷疑，充氣服上的風扇，將染疫員工的飛沫迅速地散播至整間急診室，才會造成這起感染。據悉，該名員工的行為並未獲得批准。

所有確診員工目前都已經在家隔離，防疫當局也針對這些染疫員工進行追蹤，並調查詳細的親密接觸者。此外，整個急診室也已進行深度消毒。

院方表示，「這起群聚感染給我們一個真實的提醒，病毒會廣泛傳播，通常甚至沒有症狀，我們都應該隨時保持警惕。」

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