20多歲女「跨年夜中頭獎」獨得2.7億！2021第一天直接翻身變富豪

▲澳洲一名20多歲女子在除夕夜中頭獎，獨得980萬元美金。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲新南威爾斯州沃加沃加鎮（Wagga Wagga）發生一起幸運事件。一名20多歲年輕女子趁著2020年尾聲購買美國威力球（Powerball）彩券，12月31日晚間開獎後，所選號碼竟全部命中，一人獨得980萬元美金（大約新台幣2.75億）頭獎。

綜合《第九新聞》、《第7頻道新聞網》等外媒報導，女子購買彩券時沒有註冊，因此直到1月1日上午才與相關單位取得聯繫。她興奮表示，自己整夜沒睡好，簡直不敢相信，「我不知道要拿這筆錢做什麼。我要好好坐下來制定計畫。我只知道，我的生活真的要改變了。這真是展開2021年的好方式」。

女子想要趁著一年尾聲碰碰運氣，於是前往「幸運烏鴉樂透」（Lucky Crow Lotto）彩券行，購買「威力球抽獎1285」，並簽下號碼1、2、7、8、11、16與28，「我午夜後與一些朋友在一起，在包包裡找東西時看到彩券，才心想也許結果出爐了」。她在app上對獎時，驚覺自己一夕致富，「我一開始沒發現贏了多少，還讓朋友檢查，這簡直太不可思議了」。

彩券行老闆里特（David Ritter）聽到此消息也非常開心。他說，「這是我們賣出的第一個頭獎彩券。我們都非常興奮」。

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