愛妻照顧岳父「勤跑養老院」讚服務超棒　他好奇跟去驚覺綠了！

▲英國一名男子發現，妻子前往養老院照顧岳父後，行徑變得越來越可疑，竟是和看護發生婚外情。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者吳美依／編譯

英國一名44歲男性讀者匿名投稿《太陽報》專欄「親愛的戴德雷」（Dear Deidre）表示，他的妻子前往養老院照顧岳父後，時常找機會就往那兒跑，對於該機構「令人驚豔的照護服務」讚不絕口，結果竟是與看護發生婚外情。

讀者表示，41歲的妻子最近時常「工作到很晚」，無緣無故大發雷霆，或者偷偷摸摸地使用手機；最奇怪的是，岳父早在6個月前不幸去世，太太卻仍總是不斷「送文件」去養老院。

讀者心生懷疑，在2020年聖誕節前某一晚尾隨太太前往「養老院」，卻發現妻子駛往陌生方向，最後把汽車停在一間陌生房子前，接著走到大門口，接受看護的熱吻歡迎，2人雙手親暱緊握。

▲男子以為他與太太結婚20多年以來感情生活都很美好，如今卻發現自己遭到欺騙，非常痛苦。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



讀者目睹這一切震驚不已，甚至開始發抖。他與老婆結婚超過20年，一直認為2人感情幸福又美好，也對於自己「被當成十足的傻瓜」非常難過。

讀者投稿時再度回想，幾乎無法相信自己如何假裝沒事，度過聖誕節假期，也對於妻子罔顧孩子安全，隱匿接觸新冠前線醫護一事感到憤怒不已，「我們有2個青春期的兒子，分別是14歲和16歲……我以為我們是安全的家庭，但她卻把家人健康置於危險之中」。

專欄作家戴德雷．桑德斯（Deidre Sanders）表示，讀者發現妻子出軌的過程非常令人震驚，在聖誕節期間逞強也很痛苦，尤其女方無視防疫的行為更是魯莽，但「嚴格壓抑情緒將付出感情代價，你必須好好發洩憤怒」。

戴德雷．桑德斯建議，如果讀者覺得無法負荷而害怕與太太對質，可以找一個信任的人諮詢練習，「這可以協助你想清楚自己想要的是什麼，在面對她時感覺平靜」，但仍必須盡快找到方法開口解決問題，「把這件事憋在心裡沒有幫助」。

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