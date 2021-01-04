美10位前國防部長聯名公開信　敦促權力交接「別跟川普一起違憲」

▲儘管拜登即將於20日正式就職，美國現任總統川普至今仍不承認敗選。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國《華盛頓郵報》於3日刊登了，10位美國前國防部長聯名公開信，宣告總統大選結束，質疑結果的時機也已經過去，是時候開始交接。柯林頓總統時期的前國防部長科漢（William Cohen）表示，他相信美國人民是愛國的，只是在川普總統的引導下，走向違憲的道路。同時，川普仍持續否認在大選中輸給拜登。

根據CNN報導，《華盛頓郵報》刊登的10位前國防部長公開信指出，經過重新計票與審查，法院處理法律挑戰，州長們證明各州結果，選舉人團更是已經投票確認拜登勝選，「質疑結果的時間已經過去，按照憲法與法規，是時候正式清點選舉人票。」

簽署公開信的10位前國防部長跨越了數十年的任期，他們在信中寫道，總統交接是移交權力的關鍵，此時的國安政策與立場在國際上存在不確定性，很容易被利用局勢的對手國家採取攻擊行動。

▲美國總統川普在推特宣布解雇前國防部長艾斯培（Mark Esper）。（圖／路透）

川普去年11月突然「解僱」曾公開發表反對意見的前國防部長艾斯培（Mark Esper），並換上代理國防部長米勒（Christopher Miller）等被認為是「效忠」總統的人，導致五角大廈的文職領導結構的改變，幾波人事變動讓官員們開始不安，加劇了軍方與文職官員的恐慌。

雖然米勒已在8月就曾向國會保證，軍方不會介入任何選舉糾紛，但聯名公開信中也再度重申，軍方如果介入選舉，將會把國家帶往危險、非法與違憲的領域，而負責指揮或執行的軍事官員將面臨刑事罪責等嚴重後果。

▲曾於柯林頓總統時期擔任國防部長的科漢認為，川普正在走向違憲的道路。（圖／達志影像／美聯社）

信中也敦促，「國防部的所有人，你們已宣誓為國家與憲法服務，而不是為了特定的個人，請避免採取任何可能破壞選舉結果或損害新政府過渡的行動。」其中，柯林頓政府的時任國防部長科漢表示，這封公開信是幾位前國防部長的真正呼籲，相信人民是愛國的，只是在川普的領導下，走向違憲的道路。

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