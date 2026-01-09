　
「蔣萬安在走自己的路！」　媒體人觀察3點：跟國民黨中央不是太像

▲▼2025雙城論壇主論壇後，台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者陳冠宇攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳冠宇攝） 

網搜小組／曾筠淇報導

台北市長蔣萬安的施政風格，是否與國民黨中央保持一些距離？資深媒體人黃暐瀚近日在臉書粉專上發文表示，蔣萬安的多項政策，包含營養午餐免費、上海雙城論壇談話，以及國防軍購態度，都呈現出「有點黏，卻不會太黏」的獨特路線，其中免費午餐部分，更展現了領先性和影響力，明顯走出自己的路。

蔣萬安宣布營養午餐免費！其他縣市跟進

黃暐瀚在臉書粉專上發文表示，台北市長蔣萬安率先宣布「北市公私立國中小營養午餐免費」，引發全台風潮，多個縣市紛紛跟進，而尚未決定的縣市，也被追問。他認為，這證明了蔣萬安的決策不僅領先，還有一定的影響力，影響其他縣市跟進。

蔣萬安雙城論壇談「民國、民主」

在兩岸態度方面，黃暐瀚提到上個月的上海雙城論壇，蔣萬安當時明確談到「民國、民主、台海不要呼嘯波濤」，藉此點出兩岸的區別、中華民國的主體性，以及反對武力威脅的立場。黃暐瀚分析，月底國民黨副主席蕭旭岑即將赴對岸舉辦「國共論壇」，後續三月可能還有「鄭習會」，屆時藍營高層的用語與態度，勢必會被拿來與蔣萬安的發言進行比較。

蔣萬安有點黏卻不會太黏　媒體人：明顯在走自己的路

至於國防與軍購議題，黃暐瀚指出，美軍購案卡在立院時，美國在台協會（AIT）特意拜會蔣萬安，還主動發布訊息。過去蔣萬安曾有「支持厚植國防，嚴格實質審查」的談話，這與現在國民黨團直接將軍購案擋在程序委員會的立場，呈現不同調。

黃暐瀚總結，不管是民生、兩岸或是國防，都顯示蔣萬安和國民黨中央「有點黏，卻不會太黏」、「有點像，又不是太像」，明顯在走自己的路。

01/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

立院六度表決拒審總預算　TPASS、生育補助也未被放行

立院六度表決拒審總預算　TPASS、生育補助也未被放行

中央政府總預算今（9日）在立法院會六度卡關，未能付委審查。因引起民怨，原本傳出國民黨團擬先放行TPASS、治水預算、生育補助、學校校舍整建等預算先行審查。台北市長蔣萬安稍早受訪時也表示，要謝謝國民黨立法院黨團的力挺，解決上百萬通勤族的需求，台北市政府也會努力讓服務不中斷。但在今日立法院會中並未提案處理，傳出是因黨籍立委對哪幾案要先付委審查意見不一，還未能取得共識。

分析藍綠6都拼兩攻、兩守、兩贏　黃暐瀚示警1狀況鄭麗文恐被轟下台

分析藍綠6都拼兩攻、兩守、兩贏　黃暐瀚示警1狀況鄭麗文恐被轟下台

營養午餐免費遭酸炫富　蔣萬安：這是我們的責任

營養午餐免費遭酸炫富　蔣萬安：這是我們的責任

怕真斷炊！藍營讓步擬先審TPASS預算　綠營：非要人民提醒才願意審？

怕真斷炊！藍營讓步擬先審TPASS預算　綠營：非要人民提醒才願意審？

侯友宜不跟進　蘇巧慧表態：若當選立刻推動新北國中小營養午餐免費

侯友宜不跟進　蘇巧慧表態：若當選立刻推動新北國中小營養午餐免費

蔣萬安黃暐瀚

