台灣上榜！　CNN評2021年「8大革命性建築」北藝中心入選

▲台北表演藝術中心被CNN選為2021年「改變世界的革命性建築」。（圖／記者湯興漢攝）



記者吳美依／編譯

CNN於1日以「將在2021年改變世界的革命性建築」為題，列出全球8個最受期待的完工或開放建物。台灣的台北表演藝術中心（Taipei Performing Arts Center，下稱北藝中心）也被選入，成為第二個被提及的建築。

報導指出，北藝中心將在開工8年後的2021年年中完工，預估耗資54億新台幣打造，而這座「引人注目的建築物」最具特色之處就是如同行星一般的半球體從牆面浮出，「無疑將成為台灣首都的當代地標」。

CNN認為，北藝中心令人著迷的不僅是外觀設計，還有試圖顛覆場館設計規範、或荷蘭「大都會建築事務所」（OMA ）所謂「保守內部工法」的努力，3個不同規模的劇場獨立運作，卻又能夠透過中央的立方體設計互相連通。

▲北藝中心預計今年年中完工。（圖／台北表演藝術中心提供）

根據官方網站，北藝中心以「3+1」劇場設計為主軸，透過「魔術方塊」一般的結構，讓各劇場既獨立又融合；其中，鏡框式劇場還配置了特別的球形觀眾席。建物內部設有一條貫穿後台的環狀參觀路線，突破「觀看」的框架與認知。

除了北藝中心以外，CNN也列出美國紐約的法洛克威圖書館（Far Rockaway Library）、厄瓜多綜合住宅建物Aquarela、丹麥倫訥（Rønne）綠色解決方案大飯店、布達佩斯的博物館匈利牙人音樂之家、荷蘭阿姆斯特丹的學生住宅OurDomain、巴西聖維森特市的飄浮音樂中心以及中國廣州的融創大劇院。

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