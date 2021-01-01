美女駕駛停車「衝破鐵絲網」詭異倒插鐵軌！　網一看日期秒懂

▲美國馬里蘭州1名女駕駛停車時誤踩油門，竟導致整輛車卡進縫隙。（圖／翻攝自Facebook／Rockville City Police Department）

記者吳美依／綜合外電報導

美國馬里蘭州蒙哥馬利郡（Montgomery County）發生一起離譜事件。一名女駕駛12月31日上午試圖在路邊停車，卻誤踩油門，導致整輛汽車衝破鐵絲網，以「倒栽蔥」的詭異姿勢卡住，車頭甚至插入鐵軌。此照片在社群媒體上瘋傳，引發熱烈討論。網友一看見事發日期，開玩笑留言表示，「2020年還沒結束啦！」

綜合外媒報導，洛克威爾市（Rockville）警方上午10時30分左右趕到現場，一看見眼前離譜景象，趕緊出動拖車移除。這場意外發生在地鐵的兩站之間，幸好列車即時煞住、並未撞上，也沒有人受傷，但仍導致交通作業暫停營運，直到下午才恢復通車。

許多網友們都認為這場意外太誇張，紛紛留言表示，「我們某種程度上都曾經歷這種狀況，但在已經很糟糕的一年裡談論度過糟糕的一天……天哪」、「她從哪裡拿到駕照的？7-11嗎？」，「馬里蘭州的駕駛最棒了」、「喝醉了嗎？」、「到底怎麼辦到的？」也有人建議，如果僅「使用右腳同時去踩煞車跟油門，這種事情就不會發生」。

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