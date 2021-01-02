川普最終宣戰！　1月6日公布「大量選舉舞弊證據」：我們大勝

▲美國總統川普任期僅剩不到20天，至今仍不承認落敗。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普任期僅剩不到20天，至今仍不承認落敗。其陣營與共和黨盟友預計6日提出反對意見，抓緊最後機會，阻止國會認證大選結果。他也於1日宣布，將在當天公布大量選舉舞弊證據，「我們獲得巨大勝利！」

共和黨議員6日的計畫早被媒體大肆報導，川普1日發文「宣戰」更讓此事鬧得沸沸揚揚。但是，該篇貼文如今遭到推特官方標註警語，「選務官員已經認證，拜登是美國總統當選人」。

Massive amounts of evidence will be presented on the 6th. We won, BIG! https://t.co/ymncRrNR5t — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2021

根據美國法律，副總統身兼參議院議長，1月6日將主持國會議程，象徵性舉行投票，批准與認證選舉人團表決結果。但若參眾兩院都有議員提出反對意見，就必須重新投票，決定是否接受拜登勝選。

儘管參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）私下呼籲同黨人士不要這麼做，卻已有多名共和黨議員公開表態將投反對票，包括密蘇里州參議員霍利（Josh Hawley）。另據CNN先前引述2名黨內人士說法，至少140名共和黨眾議員將在6日挑戰大選結果。

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