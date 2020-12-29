內政部要求發放「豬肉產地標示貼紙」　里長怒：要我們替萊豬背書？

▲立委萬美玲召開「政府迎萊豬 里長何其辜」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委萬美玲29召開記者會，指出近日接到多位里長向她陳情，內政部發文給各縣市政府，要全國里長配合要求里內所有販售含豬肉食品的攤商，貼上衛福部製作的豬肉「產地標示貼紙」，造成里長極大的壓力與不滿，質疑難道是要里長為政府進口萊豬政策背書。

萬美玲指出，內政部12月3日發函給各縣市民政局，依據衛福部109年9月7日公告的「散裝食品標示規定」、「包裝食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定」及「直接供應飲食場所供應食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定」，要求全國里長發放衛福部製作的「產地標示貼紙」給里內有使用豬肉食品、產製品的攤商，包括麵店、早餐店、滷味店、香腸攤、大腸麵線等小吃店、自助餐廳等，但里長並沒有實質公權力，如何要求攤商做好產地標示？

萬美玲質疑，萊豬進口9項行政命令24日才在立法院表決通過，內政部卻在3日就發出「未來公文」，可見政策倉促、粗暴，她強調，里長樂於幫助政府，但政策要明確，而不是一只不清不楚的公文就要他們負起責任，還要被民眾質疑是在替萊豬背書。

▲左起桃園區中聖里里長崔美瑛、中華民國村里長聯誼會總會長楊鑫坤。（圖／記者屠惠剛攝）

與會的中華民國村里長聯誼會會長楊鑫坤痛批，不知道政府在急什麼，也不應該由村里長為傷害百姓健康的政策去背書，讓店家、百姓誤認村里長在執行這個錯誤政策。他強調，政府敢開放就要有肩膀去背負責任，唯有盡快把進口的萊豬標示清楚才能正本清源。

桃園區中聖里里長崔美瑛說，內政部公文只附4張貼紙，剩下的還要自己去下載列印，里長還要一家一家去問清楚豬肉哪裡來，直呼「怎麼會叫我們做這件事？」此外，里長沒有公權力，若發生標示不實如何開罰？她質疑，「如果像鬍鬚張那樣呢？有一樣食材不是本土豬，要怎麼辦？」直呼乾脆以後吃素都比較安全。

其他人也看了這些...

►民進黨挾多數優勢表決 萊豬9項行政命令全過關！

►國民黨提案食品包裝「標萊劑」 遭民進黨多數表決封殺

►劉建國、林淑芬、江永昌拒當「民進黨萊委」 9項行政命令全棄權

更多熱門新聞...

►萊豬、台豬傻傻分不清楚？ 10個 Q＆A懶人包一次搞懂

►2021「萊」定了！ 美豬牛開放爭議事件簿一次看

►萊豬行政命令全通過 江啟臣率藍委鞠躬道歉：很遺憾沒能擋下

►振興一下我們的美麗